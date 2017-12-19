Владимир Рецептер стал лауреатом специальной премии фестиваля «Золотая маска»

На официальном сайте фестиваля «Золотая маска» опубликован список лауреатов специальной премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Решением секретариата Союза театральных деятелей в него вошли москвичи Валентин Гафт и Алла Покровская, петербуржцы Иван Краско и Николай Боярчиков, Алла Журавлева из Мурманска, Юрий Бурэ-Небельсен из Курска и многие другие - всего 12 народных артистов СССР и Российской Федерации.

Особенно приятно отметить, что есть в списке и имя народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с Псковом и Михайловским, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике.

Владимир Рецептер. Фото со страницы театра в социальной сети

Владимир Рецептер является «отцом-устроителем» Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля в Пскове. Он - основатель и бессменный художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и театра «Пушкинская школа», костяк которого составляют воспитанники мэтра, выпускники специального «пушкинского» курса Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (сейчас - Российский государственный институт сценических искусств). С репертуаром этого творческого коллектива жители Пскова и Псковской области хорошо знакомы благодаря многочисленным выступлениям театра в регионе.

Очередные большие гастроли Владимира Рецептера и его «Пушкинской школы», напомним, откроются в Псковской области, в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» уже на этой неделе, в пятницу, 22 декабря. Подобная акция проходит здесь четвёртый год подряд, во исполнение президентского поручения об организации в заповеднике постоянно действующего театрального проекта, который предполагает создание и самый широкий показ спектаклей по произведениям как Пушкина, так и других классиков, - прежде всего отечественных авторов. Как и в прошлом году, все показы будут осуществлены в рамках программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ.

В первый же гастрольный день зрители смогут увидеть моноспектакль Григория Печкысева «Ворованный воздух» по стихам и «Четвёртой прозе» О.Э. Мандельштама и премьерную работу труппы и её наставника - спектакль «Ревизор» по комедии Н.В. Гоголя. Полная афиша спектаклей театра «Пушкинская школа» в «Михайловском» размещена на официальном сайте музея.

Источник: Псковская Лента Новостей