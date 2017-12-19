Сегодня: Вторник, 19 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Концерт группы «Сплин» переносится в КЗ «Супер» в Пскове

Концерт группы «Сплин» переносится в КЗ «Супер» в Пскове

Концерт группы «Сплин» состоится в КЗ «Супер» в Пскове, а не в SODA NIGHT CLUB & CONCERT HALL, как было заявлено ранее. Уже 6 декабря Александр Васильев...



Мединский предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатрах

19.12.2017 15:05 ПЛН, Псков

Министр культуры РФ Владимир Мединский предлагает жестче бороться с кинопиратством, ограничивать количество сеансов одной картины до 35% и отчислять по три процента с каждого билета на поддержку отечественного кино.

Такое заявление он сделал во вторник на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, пишет «Интерфакс».

«Три инициативы, которые я бы предлагал поддержать, мы их тщательно обсуждали с отраслью: более оперативная борьба с пиратством. В настоящее время мера работает в мягком варианте, сейчас с Минкомсвязи согласовали более жесткий вариант законопроекта - пиратский контент будет блокироваться в течение 72 часов», - сказал министр, обращаясь к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

По словам В.Мединского, также готовится обсуждённый с отраслью законопроект, по которому предлагается не разрешать в кинотеатре выделять более 35% сеансов под один фильм.

«Это разумная антимонопольная мера, принятая в разных странах. Иначе западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм. Если мы сейчас с вами откроем посмотрим систему ЕАИС, то фильм "Звёздные войны" сейчас в результате здоровой конкуренции имеет 50% сеансов в стране. Это называется монополия, ведущая к загниванию. Соответственно, как с ними конкурировать? Они просто давят нас», - пояснил В.Мединский.

По его мнению, такая мера даст зрителю возможность выбирать фильм.

Третьим предложением стало введение неналогового платежа с каждого проданного билета на поддержку отечественного кино.

«Для понимания: во Франции это 12% с каждого билета. Мы предлагаем начинать с трех процентов, что позволит нам получать не менее 1,5 млрд рублей ежегодно в фонд кино. Кинотеатры в целом эту меру поддерживают», - сказал В.Мединский.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 9 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31