Мединский предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатрах

Министр культуры РФ Владимир Мединский предлагает жестче бороться с кинопиратством, ограничивать количество сеансов одной картины до 35% и отчислять по три процента с каждого билета на поддержку отечественного кино.

Такое заявление он сделал во вторник на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, пишет «Интерфакс».

«Три инициативы, которые я бы предлагал поддержать, мы их тщательно обсуждали с отраслью: более оперативная борьба с пиратством. В настоящее время мера работает в мягком варианте, сейчас с Минкомсвязи согласовали более жесткий вариант законопроекта - пиратский контент будет блокироваться в течение 72 часов», - сказал министр, обращаясь к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

По словам В.Мединского, также готовится обсуждённый с отраслью законопроект, по которому предлагается не разрешать в кинотеатре выделять более 35% сеансов под один фильм.

«Это разумная антимонопольная мера, принятая в разных странах. Иначе западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм. Если мы сейчас с вами откроем посмотрим систему ЕАИС, то фильм "Звёздные войны" сейчас в результате здоровой конкуренции имеет 50% сеансов в стране. Это называется монополия, ведущая к загниванию. Соответственно, как с ними конкурировать? Они просто давят нас», - пояснил В.Мединский.

По его мнению, такая мера даст зрителю возможность выбирать фильм.

Третьим предложением стало введение неналогового платежа с каждого проданного билета на поддержку отечественного кино.

«Для понимания: во Франции это 12% с каждого билета. Мы предлагаем начинать с трех процентов, что позволит нам получать не менее 1,5 млрд рублей ежегодно в фонд кино. Кинотеатры в целом эту меру поддерживают», - сказал В.Мединский.

Источник: Псковская Лента Новостей