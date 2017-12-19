В обновленном Пыталовском досуговом объединении состоится новогодний бал

Пыталовское досуговое объединение, обновленное в рамках партийного проекта «Местный дом культуры», откроет свои двери в ночь с 31 декабря на 1 января. В отремонтированном танцевальном зале планируется провести новогодний бал для молодежи. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на начальника отдела культуры администрации района Валентину Васильеву.

По ее словам, благодаря проекту «Единой России» и профильной федеральной программе получилось реконструировать кинотеатр и приспособить здание под дом культуры. В частности, по партпроекту заканчивается косметический ремонт зрительного зала на 200 мест, помещения для танцевального зала, кабинетов. Также производится замена инженерных сетей. Васильева отметила, что все работы предполагается завершить в конце 2017-го – начале следующего года.

Всего на эти цели было выделено 4 млн 468 тыс. рублей, однако на этапе заключения контракта удалось сэкономить, и средства перенаправили на обновление материально-технической базы учреждения. В итоге первоначально предусмотренная на эти цели сумма 1 млн 631 тыс. рублей увеличилась до 2 млн 549 тыс. рублей. Средства будут потрачены на строительство новой сцены, приобретение одежды для нее, покупку и установку кресел, звукового и светового оборудования.

Кроме того, в рамках партийного проекта завершен ремонт Пореченского библиотечно-досугового центра в Великолукском районе. На создание современных условий для творчества и досуга здесь израсходовано порядка 1 млн 200 тыс. рублей. Выполнен текущий ремонт модельной библиотеки, музея-комнаты народного творчества, дискотечного зала, коридора, лестничной клетки, полов.

В Писковичском культурно-досуговом центре (Псковский район) по проекту «Местный дом культуры» удалось обновить зрительный зал и сцену. На внутреннюю отделку, замену электропроводки и дверей направлен 1 млн 100 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей