Музыкально-хореографическое представление «Назад в будущее» ждет псковичей 21 декабря

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Выборы-2018: холодильник против телевизораПредставляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Центральные темы выпуска: Представление начинается. Областные отделения политических партий на старте президентских выборов. Так вы за большевиков или за коммунистов? Псковский...
21 декабря в 18.30 в Большом концертном зале Филармонии (ул. Некрасова, 24) состоится музыкально-хореографическое представление «Назад в Будущее», посвященное 15-летнему юбилею образцового хореографического ансамбля Детской школы искусств «Бусинки», художественным руководителем которого является Наталья Андреева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ г. Пскова.
В программе - выступление неоднократного победителя международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов, участника многих международных и региональных проектов - хореографического ансамбля «Бусинки» и его старшего состава «Скобарочка», а также ведущих вокальных и инструментальных коллективов школы.
«Во время представления, зрителям представится возможность совершить увлекательное путешествие в разных временных пространствах: прошлое - видео-зарисовки, настоящее - разноплановые хореографические постановки, а приоткрыть дверь в будущее нам поможет волшебная новогодняя сказка», - отмечают организаторы мероприятия.
Вход по пригласительным билетам. Справки по телефону: 75-27-27
Источник: Псковская Лента Новостей