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Музыкально-хореографическое представление «Назад в будущее» ждет псковичей 21 декабря

19.12.2017 21:09 ПЛН, Псков

21 декабря в 18.30 в Большом концертном зале Филармонии (ул. Некрасова, 24) состоится музыкально-хореографическое представление «Назад в Будущее», посвященное 15-летнему юбилею образцового хореографического ансамбля Детской школы искусств «Бусинки», художественным руководителем которого является Наталья Андреева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ г. Пскова.  

В программе - выступление неоднократного победителя международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов, участника многих международных и региональных проектов - хореографического ансамбля «Бусинки» и его старшего состава «Скобарочка», а также ведущих вокальных и инструментальных коллективов школы.

«Во время представления, зрителям представится возможность совершить увлекательное путешествие в разных временных пространствах: прошлое - видео-зарисовки, настоящее - разноплановые хореографические постановки, а приоткрыть дверь в будущее нам поможет волшебная новогодняя сказка», - отмечают организаторы мероприятия.

Вход по пригласительным билетам. Справки по телефону: 75-27-27

Источник: Псковская Лента Новостей



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