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Проект «Историко-философские встречи в Пушкиногорье» открывают в «Михайловском»

20.12.2017 13:34 ПЛН, Псков

В предстоящие выходные, 23 и 24 декабря, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех, интересующихся историей, философией и политикой на встречи с Михаилом Демуриным - дипломатом, писателем-переводчиком, активно работающим публицистом. Первая из бесед - «Столетие Великой Русской революции», вторая - «Русская философия: ученики и уроки».

Начало встреч в 10.00. Проходить они будут в научной библиотеке музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Напомним, что Михаил Демурин - дипломат с 1982 года, до 1993 года занимался отношениями СССР, а затем Российской Федерации со странами Африки, восемь лет находился в одной из «горячих точек» – Мозамбике, затем, до 2005 года, работал в МИД, откуда ушёл из принципиальных соображений. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Автор многих публикаций и книг, в том числе, сборников публицистики и политической аналитики «Потребен днесь и воин, и монах…» (Псков, 2010) и «Стать самими собой» (2015). Основные сферы интересов Михаила Демурина - проблемы международных отношений и внешней политики России через призму национального самоопределения, русская историософия и культурология, общественно-политическое развитие пространства исторической России, история, современная внутренняя и внешняя политика стран Прибалтики.

Источник: Псковская Лента Новостей



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