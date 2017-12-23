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На предновогодний фестиваль ремесленного труда приглашают сегодня псковичей

23.12.2017 11:03 ПЛН, Псков

Псковский областной центр народного творчества приглашает псковичей и гостей нашего города 23 и 24 декабря посетить предновогодний фестиваль ремесленного труда на Некрасова, 10.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном туристском центре Псковской области, в субботу и воскресенье с 12.00 будет работать ремесленная ярмарка, на которой можно приобрести новогодние подарки и сувениры у лучших мастеров Пскова. Вниманию гостей ярмарки будут представлены плетеные корзинки, резные изделия из капа, керамические изделия, народная и авторская кукла, тканые пояса, варежки, вязаные изделия, украшения, вышивки, сувениры и игрушки.

Гостей ярмарки ждут бесплатные мастер-классы, где можно научиться делать всякие интересные вещи и подарки. Можно будет попробовать плести из лозы, ткать пояса на бердо и узорные шнуры, делать тряпичную куклу, вышивать лентами, изготовить знак года – сувенирную собачку.

В эти дни пройдут встречи с уникальными мастерами декоративно-прикладного творчества, которые всегда рады поделиться секретами своего мастерства. Посетителей порадует встреча с модельером, дизайнером, художником Алёной Ивановой. И, конечно, увлекательный спектакль для детей и взрослых от народной студии «Лоскутная мозаика» (музей Политехнического колледжа). Начало спектакля в 13 часов.

В 14 часов в Центре народного творчества состоится экскурсия по новой областной выставке изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Псковская зима».

Тел. для справок 66-39-37.

Источник: Псковская Лента Новостей



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