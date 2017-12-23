Почему загадочные фрески Довмонтова города хранятся не в Пскове?

В различных источниках, будь то газеты, телевиденье, научные статьи, интернет-ресурсы, не раз звучала проблема сохранения ценностей Довмонтова города, который находится в центре города Пскова, под крылом Троицкого собора, с его южной стороны.

Мало кто из самих псковичей знает о столь древней ценности своего города. Мы, студенты Псковского университета, о них узнали, только учась в университете, и то по инициативе педагога-искусствоведа Тамары Васильевны Шулаковой. Это говорит о том, что историю своего края, своих реликвий, артефактов не изучают от слова «совсем» в городе.

Первые раскопки на территории Довмонтова города были предприняты еще в 1945 году. В результате многолетних раскопок было исследовано более 10 000 кв. м. его территории, на которой обнаружены остатки 17 памятников каменного строительства, датируемые XII-XIV веком.

В 9 из 10 церквей были найдены росписи. И наряду с архитектурными свидетельствами значительную роль в мировом искусстве играют именно фрески Довмонтова города, которые были открыты В. Д. Белецким, отреставрированы лучшими специалистами Эрмитажа и ныне хранятся там в фондах, даже не экспонируясь. О значимости фресок лучше всех написано у Тамары Васильевны Шулаковой, в ее статье «Фрески - чудо и слава Пскова»:

«..... фрески, которые Псков “забыл” вернуть домой, именно они художественно ясно свидетельствуют о становлении самобытной школы живописи, также как сами церковные здания – о становлении архитектурной школы Пскова уже в XIV веке. Весь Довмонтов город – эти изумительные подлинные Псковские Помпеи - в настоящем своем виде представляет лишь досадную «непонятность» для туристов, а подчас - и для слабо подготовленных экскурсоводов. На вопросы: «Что это?» и «Почему это в таком виде?» - отвечать чрезвычайно сложно.»

Попробуем разобраться, почему вокруг не столь ярковыраженной и сдержанной живописи столько шума и почему стоит не только обратить на них внимания, но и призадуматься о том, чтобы построить Музей фресок и вернуть их домой из Фондохранилища Эрмитажа.

В начале XIIвека в Пскове, под руководством приглашенного из Великого Новгорода владыкой Нифонта (как указано на сайте монастыря), был заложен каменный собор в честь Преображения Господня, давший начало Мирожскому монастырю.

1310 год ознаменовался строительством Снетогорского монастыря. В 1313 году шла роспись храма фресками неизвестными монахами – мастерами высокого класса, которые прекрасно знали уровень фресковой росписи в Европе. Т.е. по своей структуре, характеру специалисты прослеживают в этой живописи начало самостоятельной псковской школы.

В середине и конце XIV века идет активная застройка Довмонтова города. Сносятся ветхие деревянные постройки, возводятся новые, уже из камня. Псков получается свою официальную независимость от Новгорода. Псковичи, которые были искусными ремесленниками и строителями не могли (по логике) обойтись без живописи, с очевидной ясностью это явлено открытиями в Довмонтове городе. Исследования росписей в Эрмитаже дали возможность различить несколько мастеров псковской школы, характерные особенности самого письма, которые отличали их от кисти того же Новгорода. То есть мы имеем дело с уникальным творением, особой ценностью города Пскова, которой больше нет нигде в мире.

Поскольку Псков исторически был в свое время «младшим братом» Новгорода, то и авторство живописи псковских икон и фресок иногда присуждают новгородцам. Но это неверно, что не единожды доказывали искусствоведы.

Главная проблема, что мы по факту не имеем с ними дело, т.к. хранятся они в Государственном Эрмитаже, а именно в фондохранилище, в которое попасть может даже не каждый специалист. С одной стороны это неплохо, ибо они отреставрированы на славу и хранятся в прекрасных условиях. Но с другой стороны, - это целая катастрофа потому, что фрески - это «... уникальная возможность Пскова представить великолепную историю монументальной живописи с древнейших времен. Ибо, в отличие от большинства русских городов, да и европейских, где сохранились лишь подчас разрозненные фрагменты настенной живописи, - Псков может представить энциклопедически целую картину ее развития, - а это путь исканий» (Т.В. Шулакова, «Фрески - чудо и слава Пскова»). В чем особенно может помочь открытие Музея Фресок - наконец появятся условия для хранения и содержания столь ценных экспонатов.

В этом году студентам псковского Государственного университета, в составе первого и второго курса факультета «Образовательных технологий и дизайна» кафедры «дизайна и технологий и обработки материалов», вместе с преподавателями кафедры выпала замечательная возможность посетить Санкт-Петербург, и мы отправились в «северную столицу навстречу новым впечатлениям и знаниям – прямиком в Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Само фондохранилище удивляет уже снаружи – это современное масштабное здание, сразу выгодно выделяющееся среди серой массы жилых зданий и торговых центров непримечательного петербургского района. Стоит особо заметить, что это единственное в мире (!) открытое Фондохранилище музея. Ни один другой мировой крупный, да и в целом любой музей не открывает для посетителей свои двери. В Петербурге «Старая деревня» открыта не только физически, но и виртуально. У хранилища есть своя страница в соцсети «ВК», где они вывешивают новые экспонаты, отчеты о мероприятиях и многое другое, а также и свой собственныйсайт.

В комплексе проработана каждая деталь для сохранения экспонатов в целости и сохранности, создано специальное освещение, микроклимат, мобильные стеллажи, стеклянные боксы, витрины, есть также зоны открытого хранения.

Комната, где хранятся наши псковские фрески, действительно хорошо оборудована, дорогое освещение, в нем очень хорошо просматриваются лики, узоры и цвет фресок, причем без ущерба самим экспонатам. Огорожены они лишь натянутым канатом, что позволило лучше их рассмотреть. На темно-фиолетовом фоне лики святых, исполненные в теплых красноватых оттенках, действительно, буквально излучают внутренний свет! Тот же прием используется на изображении креста и складок одежд.

Итак, по рассказу экскурсовода, фрески, датируемые XIVвеком, были выполнены новгородцами в стиле, по школе, Феофана Грека ... Стоп. Как это новгородцами? Почему по Греку? Но в работах самих исследователей же написано – псковичи! Новгородцы, конечно, ребята хоть куда, но почему специалисты Эрмитажа говорят нам такую ересь?

Исследователи и открыватели этих фресок говорили: «Наиболее важным является то, что фрески, обнаруженные в Довмонтовом городе, восполняют существовавшую в псковской монументальной живописи лакуну. Они открывают возможность увидеть монументальную живопись Пскова в ее развитии и рассматривать ее НЕ как производную от новгородской, сложившуюся в последней четверти XIVв., как это считалось до сих пор, а, НАПРОТИВ, видеть в ней местную живопистную традицию, развивавшуюся параллельно с новгородской школой живописи.» (В.Д. Белецкий «Довмонтов город»)

На попытки возмущаться нам было сказано лишь о разнице экскурсоводов и искусствоведов, поэтому, вдоволь насмотревшись на фрески, мы отправились дальше.

К сожалению, экскурсовод не посчитал нужным останавливаться около фресок дольше, чем на 5 минут, и рассказал гораздо больше о других иконах, находящихся в этом же зале. Поэтому пришлось довольствоваться собственными знаниями и тихимиобсуждениямив группе. Мырады, что нам удалось походить по этому залу, рассмотреть, насколько это было возможно, тонкие детали живописи, увидеть сюжеты на тех сохранившихся частях фресок и просто получить эстетическое удовольствие от увиденного. Это производит неизгладимое впечатление. Потрясающий шедевр древней живописи – и так незаслуженно забыт и оставлен в практически закрытом от обычных зрителей фондохранилище!

Конечно, это возмутительно, ведь не зря раскопкам в Довмонтове городе было отдано 30 лет, чтобы, изучая и исследуя, сделать выводы о самостоятельности и самобытности псковских мастеров. Но, видимо, в связи со стереотипным мышлением «Псков - младший брат Новгорода» вся уникальность псковской реликвиитеряется в самом зародыше, в самом фонде. Новгород - уникальный город, сильный, с глубочайшей историей, а без экспедиции Эрмитажа мы и вовсе бы остались без таких находок. Но их значимость практически сходит на нет, особенно в условиях такой трактовки.

А ведь сколько туристов могло бы съезжаться в Псков, чтобы краем глаза увидеть такие уникальные и редкие вещи!

Новгородская школа не является «альма-матер» псковской. Довмонтовы фрески должны показываться публике, также как и другие фрески Пскова. Фрески должны вернуться Псков, в специально оборудованный музей. Ведь Псков, в отличиеот других городов России, один из старейших, сохранивший свою древность для нас. Во время монгольского нашествия, Псков не был тронут этим разрушительным бичом. Это уникальнейший из русских городов, переживший и средневековые нашествия, и Северную войну, и Великую Отечественную, и, несмотря на своё опасное приграничное положение, сохранивший уникальные шедевры архитектуры и живописи.

Владимир Дмитриевич Белецкий, первооткрыватель фресок и почетный гражданин Пскова, мечтал о том, что большая часть Довмонтовских фресок вернется в Псков при условии достойного хранения и показа в экспозиции Музея Фрески в Пскове, что они станут ядром коллекции музея и его гордостью. Мы до сих пор не исполнили его завещания…

Студенты кафедры «Дизайна и технологии и обработки материалов» Псковского Государственного университета Сумкина Яна, Пак Вероника, Бесхлебная Татьяна, Мошникова Татьяна, Усова Мария, Кириллова Елена.

Источник: Псковская Лента Новостей