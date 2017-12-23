Великолукский коллектив «Золотые погоны» принял участие в международных мастер-классах для мажореток в Подольске

Руководитель великолукского Образцового коллектив мажореток «Золотые погоны» «Золотые погоны» Наталья Нестерова приняла участие в международных мастер-классах, а также семинарах для судей и тренеров по правилам NBTA Твирлинга в городе Подольске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры, в семинаре принимали участие представители Эстонии, Украины, Казахстана, Уфы, Астрахани, Московской области (г. Подольск, г. Дмитров) и Тверской области (г. Кимры).

Семинары проводила технический директор NBTA (Национальная Батон Твирлинг Ассоциация) Европы, тренер Кристин Бэль. Основная тема касалась правил и особенностей проведения соревнований мажореток в Европе по версии NBTA. Также в рамках семинара проходило совещание с представителями Казахстана, Эстонии и Украины.

Его провел президент европейской Федерации Батон твирлинга и мажореток г-н Маурицио. Им были затронуты важные вопросы: география распространения твирлинга и мажореток, организационные вопросы и многое другое. Помимо этого на протяжении всех дней пребывания проходили мастер-классы, которые проводили тренер NBTA Франции, представитель комитета французского региона Окситания Елена Бижар и тренер NBTA Франции Джулия Авэя. По окончании всем участникам вручали сертификат о прохождении семинара для судей и тренеров по правилам NBTA.

Источник: Псковская Лента Новостей