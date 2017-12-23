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Историю пушкинской почты представляют на новой выставке в музее-заповеднике «Михайловское»

23.12.2017 12:56 ПЛН, Псков

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в музейном комплексе в деревне Бугрово, открыли выставку «Пишите нам, пишите», посвященную десятилетию «Музейной почты» в Пушкинском Заповеднике.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, основная тема экспозиции - история почтовой связи в Пушкиногорье. Начало этой истории уходит далеко в допушкинские времена: первые почтовый тракт на территории современного Пушкиногорского района Псковской области, от Великих Лук до Пскова через Воронич, был учрежден по указу Петра I от 24 июня 1697 года.  В 20-е годы XIXвека в Псковской губернии было несколько почтовых трактов, по трём из них — Белорусскому, Смоленскому и Уездному почтовому тракту «Остров - Новоржев - Холм» - шла корреспонденция, адресованная ссыльному Пушкину. А на станции Залазы по Смоленскому тракту произошла памятная встреча Пушкина с Кюхельбекером, которого этапировали в Динабургскую крепость.

Фрагмент новой экспозиции в «Музейной почте» Пушкинского Заповедника.

На выставке «Пишите нам, пишите» представлены произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, старинные книги и журналы, почтовые открытки, предметы быта пушкинского и послепушкинского времени - всего чуть более 60 экспонатов; большая их часть - из фондов музея-заповедника «Михайловское», однако есть здесь и предметы из частных коллекций.

Планируется, что выставка «Пишите нам, пишите» будет работать в Бугрово до конца следующего года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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