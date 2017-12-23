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Два поколения воспитанников Владимира Рецептера вышли сегодня на михайловскую сцену в одном из первых спектаклей «Пушкинской школы»

23.12.2017 16:06 ПЛН, Псков

Спектаклем «Горе от ума» по комедии А.С. Грибоедова в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня продолжили большие гастроли Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге (театра «Пушкинская школа»).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эту сценическую работу в Святогорье показывают во второй раз. Впервые искромётный спектакль воспитанники народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера сыграли здесь ещё будучи студентами петербургской Театральной академии, а комедия была одной из дипломных работ будущей «Пушкинской школы».

Сейчас в «Горе от ума» заняты не только первые, старшие «птенцы гнезда Рецептерова», но и нынешние студенты мэтра, его новый курс, который Владимир Рецептер так же воспитывает на произведениях Пушкина и другой русской классике. Так, две ведущие роли – Софьи и Молчалина – в сегодняшнем спектакле исполняют новые для псковского зрителя лица: Анна Миронова и Иван Шарый.

Напомним, что вечером театр «Пушкинская школа» даст в музее «Свадьбу Кречинского» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина. Как и в прошлые годы, все показы санкт-петербургского театра в «Михайловском» идут в рамках программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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