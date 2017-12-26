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Спектаклем Григория Печкысева «Прогулки без Пушкина» по рассказу Андрея Синявского «Гололедица» продолжили сегодня гастроли петербургского Государственного Пушкинского театрального центра (театра «Пушкинская школа») в Святогорье.
Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике «Михайловское», в пушкиногорскую афишу этого года вошли все три спектакля, которые за годы работы под началом народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера выпустил молодой актёр и режиссёр. Так, новую версию моноспектакля «Ворованный воздух» по стихам и прозе Э. Мандельштама пушкиногорцы и гости «Михайловского» увидели в первый день нынешних гастрольных показов.
Вчера днем Григорий Печкысев сыграл в музее спектакль «Это я, Батюшков!» и по мнению самого исполнителя и его коллег, этот показ стал одним из лучших за всю историю бытования «Батюшкова». Напомним, что в позапрошлом году эта работа Григория Печкысева и «Пушкинской школы» вошла в число победителей Х международного фестиваля моноспектаклей «Монокль».
Спектакль, показанный сегодня, - первая из работ артиста в этом жанре. Созданный еще в 2006 году, он также в свое время был отмечен на «Монокле» (специальный диплом «За актёрский дебют»), а затем получил приз за лучшую режиссуру и лучшую интерпретацию литературного первоисточника на Международном фестивале моноспектаклей «Вiдлуння» на Украине. Разговор о любви и подлости, о «разном себе», о страхах и смутных ощущениях каких-то прошлых судеб, случившихся с тобой сегодняшним, о нелепости и непредсказуемости отдельно взятой человеческой жизни, о «прорастании» человека из прошлого в будущем человеке публика приняла с большим вниманием и сердечной благодарностью. «И будьте счастливы – это все о чем я вас прошу», - эта фраза из рассказа Андрея Синявского прозвучала как ключ ко всему, что хотел бы сказать зрителям автор и исполнитель «Прогулок без Пушкина».
Сегодня вечером гастроли «Пушкинской школы» в Михайловском» закроют «Ревизором» по комедии Н.В. Гоголя - новой работой труппы и её создателя и бессменного руководителя народного артиста России, лауреата Госпремии РФ, лауреата «Золотой маски» Владимира Рецептера. Напомним, что как и в прошлые годы показы Государственного Пушкинского театрального центра в «Михайловском» спланированы во исполнение президентского поручения об организации в заповеднике постоянно действующего театрального проекта, который предполагает создание и самый широкий прокат спектаклей по произведениям как Пушкина, так и других классиков, - прежде всего отечественных авторов. Они будут осуществлены в рамках программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ.
Источник: Псковская Лента Новостей