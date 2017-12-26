В Пскове в 15-й раз пройдет книжный форум «Русский Запад»

Политика
Александр Котов вошел в состав инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на выборах главы государства6
Фестивали
Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Собачку жалко?Медийная жизнь Пскова так интересно устроена, что примерно раз в три-четыре месяца в местных СМИ обязательно развертывается страшный баттл между, к примеру, общественниками-зоозащитниками и простыми гражданами. Повод для словесной битвы может быть любым: приезд в город передвижного цирка или дельфинария, случай садизма, сбор денег для приюта животных, долгожданное ужесточение закона о...
17-19 апреля в Пскове на базе областной универсальной научной библиотеки пройдет традиционный Международный книжный форум «Русский Запад».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, в 2018 году программа Форума предполагает:
Приглашаем псковичей и гостей города принять участие в работе Форума.
Открыта регистрация участников.
Добавим, что форум «Русский Запад» пройдет уже в 15 раз.
Подробная информация о книжном форуме размещается на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки.
Источник: Псковская Лента Новостей