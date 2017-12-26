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В Пскове в 15-й раз пройдет книжный форум «Русский Запад»

26.12.2017 15:45 ПЛН, Псков

17-19 апреля в Пскове на базе областной универсальной научной библиотеки пройдет традиционный Международный книжный форум «Русский Запад».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, в 2018 году программа Форума предполагает:

  • книжную выставку-ярмарку издательств;
  • представление проектов Российской государственной библиотеки по искусству (Москва);
  • Псковскую страницу на «Русском Западе»;
  • встречу с издателями православных книг;
  • для библиотечных специалистов традиционно пройдет День комплектатора;
  • Международный диалог «Культура Приграничья»;
  • творческие встречи с известными писателями, презентации издательских проектов;
  • конкурсы, викторины, мастер-классы, художественные выставки;
  • для юных псковичей будет работать детская площадка «Ни дня без книги».

Приглашаем псковичей и гостей города принять участие в работе Форума.

Открыта регистрация участников.

Добавим, что форум «Русский Запад» пройдет уже в 15 раз.

Подробная информация о книжном форуме размещается на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки

Источник: Псковская Лента Новостей



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