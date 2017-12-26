Учреждения культуры подготовили праздничную новогоднюю программу для жителей Псковской области

В праздничные дни государственные и муниципальные учреждения культуры приглашают псковичей и гостей региона на новогодние мероприятия. Новогодние каникулы – это хорошая возможность посетить учреждения культуры всей семьей.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по культуре, в театрах пройдут премьерные показы спектаклей, новогодние елки, гастрольные спектакли. Так, в Псковском академическом театре драмы с 22 декабря по 4 января пройдет премьерный спектакль для семейного просмотра «Мой папа - Дед Мороз» о вере в чудеса и научные открытия. По традиции новогоднюю сказку предваряют интермедии для детей разного возраста «Новогодняя елка» - «Будьте здоровы в Новом году!» и «Открывашка!» - «Новогодние бусы Ньютона» в правом и левом фойе театра.

Псковская областная филармония приглашает детей и их родителей на новогодний концерт ансамбля русской музыки «Псков» 28 декабря, музыкальную фантазию «Щелкунчик» 4 января, праздничную концертную программу «Хорошее настроение» 9 января, праздничный концерт симфонического оркестра «Новогодний калейдоскоп» 13 января.

С 23 декабря по 7 января в Псковском областном театре кукол пройдет премьера спектакля «Госпожа Метелица» и «Новогодний хоровод» для самых маленьких зрителей.

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города на интересные интерактивные, театрализованные программы, музейную акцию «Рождество – семейный праздник».

Незабываемые впечатления также получат посетители музея-заповедника «Изборск». В программе праздничных мероприятий – мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы для всей семьи, в частности, «Зима в королевстве Сетомаа» в музее сето в деревне Сигово.

Центр народного творчества приглашает посетить областную выставку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Псковская зима» до 20 января.

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http://www.kaverin.ru/2428-uchastvuj-v-novogodnem-volshebstve-2. Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина подготовила для юных псковичей программу «Новогоднее волшебство в библиотеке». В рамках программы пройдут занимательные истории о Новом годе и Рождестве, презентации книг, экологическая информина с творческим заданием, мастер-классы по изготовлению праздничной открытки, карнавальной маски, Вифлеемской звезды, рождественского ангела, снежинки в технике квиллинг. Акция продлится до 19 января. Ее программа размещена на сайте библиотеки

В рамках ежегодного новогоднего проекта Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова проводит в 2017 году 13 благотворительных новогодних праздников. В канун нового 2018 года выступлений студенческих творческих бригад ждут Социальный приют, Областной центр семьи, Отдел - служба социальной реабилитации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, Детская областная больница, Красный крест и другие учреждения.

здесь>>> С афишей новогодних мероприятий можно ознакомиться

Источник: Псковская Лента Новостей