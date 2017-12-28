Псковский музей-заповедник займется установкой памятника князю Довмонту в Пскове

Псковский музей-заповедник займется установкой памятника князю Довмонту в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор музея Юрий Киселев.

«Мы считаем честью взяться за дело увековечивания памяти Святого Довмонта Тимофея в нашем городе. Для музея это дело будет одной из самых первостепенных задач. Музей нашел серьезную финансовую поддержку, которая позволит увековечить память нашего защитника», - подчеркнул он.

Юрий Киселев добавил, что проект памятника будет предложен общественности для обсуждения. Правда, он отличается от того, который был выбран в результате голосования на выставке в региональном отделении Союза художников России.

«Никакого конкурса не будет. Мы выставим на суд псковичей свою идею. Если псковичи ее примут, она будет реализована, не примут, значит, нет», - сказал директор музея, добавив, что место установки памятника также выберут псковичи.

Юрий Киселев подчеркнул, что проект памятника уже был представлен на выставке эскизов монумента в Пскове, но сейчас рассматриваются и другие варианты.

Источник: Псковская Лента Новостей