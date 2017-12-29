Новогодняя ярмарка продолжается на улице Пушкина в Пскове

Новогодняя ярмарка продолжается на пешеходной части улицы Пушкина в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, сегодня она будет работать с 10 до 19 часов.

Псковичи и гости города смогут приобрести на ярмарке разнообразные елочные украшения, товары ручной работы псковских мастеров – изделия из бисера и камня, обереги, куклы ручной работы, вязаные изделия, декупаж, новогодние открытки, а также праздничные наряды и украшения, трикотаж и товары для дома. В большом ассортименте свежие фермерские продукты к праздничному столу, рыбные и мясные деликатесы, молочные и кондитерские изделия, выпечка и консервированная продукция.

В рамках ярмарки традиционно работают два тематических раздела: «Новогодние подарки» и «Праздничный стол» - более 100 точек. В праздничной торговле участвуют ремесленники и мастера народных промыслов из Пскова, Печор, Изборска, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга.

Впервые на новогодней ярмарке, в сквере у драмтеатра, появился «Белорусский городок». Здесь можно приобрести молочную и колбасную продукцию из Бреста и Могилева, кондитерские изделия, трикотаж, текстиль и льняные изделия.

Ярмарочная торговля на улице Пушкина продолжится и завтра, 31 декабря, с 10 до 14 часов.

Добавим, организатором новогодней ярмарки является «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» при поддержке управления культуры и отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей