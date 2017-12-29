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Телеэфиры Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» с участием великолучанки Марии Галиевой пройдут в новогодние каникулы

30.12.2017 11:19 ПЛН, Псков

В новогодние каникулы, с 1 по 7 января 2018 года, на телеканале «Звезда» запланированы эфиры Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда». Псковскую область на конкурсе представляет великолукская певица Мария Галиева.

«Новая Звезда» - масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители из всех федеральных округов Российской Федерации. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители из разных частей страны. За семь дней зрители услышат голоса всей России, а также окунутся в атмосферу праздника с красочным шоу и новыми песнями, ранее нигде не звучавшими.

В период эфирных показов полуфиналов и финала конкурса с 5 по 7 января 2018 будет запущено SMS-голосование. Средства, полученные от SMS-голосования, будут направлены в Благотворительный фонд Константина Хабенского для помощи детям с заболеваниями головного мозга.

В этом сезоне у «Новой звезды» будет два победителя. И вручение призов пройдет в два этапа. 7 января пройдет награждение лучшего исполнителя, по мнению знаменитых музыкальных экспертов. 8 января состоится оглашение имени и вручение приза лучшему исполнителю, по мнению телезрителей всей страны и каждого региона в частности.

Главная цель проекта «Новая Звезда» - найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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