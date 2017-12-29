«Встреча с дедушкой» ожидает сегодня псковичей, готовых рассказать стишок или спеть песенку

В Пскове продолжается череда праздничных мероприятий, посвященных Новому году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в филиале ГКЦ на Рижском проспекте, 64 сегодня, 30 декабря, пройдет новогоднее интерактивное развлекательное представление «Пропал Новый Год».

В торговом центре «Максимус» в полдень пройдет «Встреча с дедушкой». Дедушка Мороз спешит поздравить всех, кто готов рассказать стишок или спеть песенку. Самые активные получат специальные подарки и призы. Спешите увидеться с настоящим сказочным персонажем!

В 15.00 Торговый комплекс «ПИК 60» приглашает псковичей на семейную интерактивную программу «Оливье шоу» с участием Деда Мороза и Снегурочки. В программе - танцевальные номера, зажигательные песни, конкурсы и призы.

С 21.00 до 3.00 в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина на Октябрьском проспекте, 34 пройдет новогодняя вечеринка «Зажигаем на танцполе».

Источник: Псковская Лента Новостей