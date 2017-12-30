Празднование Нового года на Октябрьской площади в Пскове начнется в час ночи

Празднование Нового года на Октябрьской площади в Пскове начнется в час ночи 1 января. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В 03.00 псковичей ждет фейерверк.

Напомним, всего в праздничную новогоднюю программу включено более 50 мероприятий.

5 января в 17:00 в Городском культурном центре начнется эстрадное оркестровое шоу, с участием военного оркестра псковского гарнизона «В новый год на Огонек!».

6 января в 17:00 в Городском парке культуры на Октябрьском, 34 состоится «Рождественский разгуляй» - праздничный вечер для людей элегантного возраста.

В этот же день в ГКЦ в 11:00 начнется спектакль для семейного просмотра по произведениям С. Черного «Библейские сказания» в исполнении открытого студенческого театра «АХТЕАТР» ПГУ. Его можно будет посмотреть и 7 января.

7 января в 17:00 Детский парк приглашает псковичей на праздничное театрализованное представление «Под Рождественской звездой» с конкурсами, играми, подарками и фейерверком.

14 января в 13:00 Городской культурный центр приглашает на сказку-балет образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик» им. Л. Изотовой «Снежная Королева».

Напомним, официальный старт новогодних мероприятий в Пскове был дан 16 декабря в 17:00 на торжественном открытии главной городской елки.

Полностью с афишей праздничных мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей