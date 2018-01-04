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Премьеру новой программы театра танца «Искушение» представят на сцене Дома офицеров

05.01.2018 15:38 ПЛН, Псков

1 февраля Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представляет в псковском Доме офицеров новую программу «Мужчина vs Женщина».

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» - современный танцевальный театр, представляющий уникальные для России шоу-спектакли под дождем. «Великолепные, зрелищные постановки, прекрасно подобранная музыка, восхитительная хореография приводят зрителя в детский восторг! Насыщенное эмоциями шоу: есть над чем задуматься, есть над чем посмеяться! Каждый раз программа отличается новизной и разнообразием хореографических номеров, так как артисты не придерживаются жесткой структуры и из раза в раз меняют ее, дополняя новыми номерами. Стиль, манера исполнения, музыка и подача каждого номера индивидуальны, каждый из артистов обладает своим определенным стилем танца, каждый очень харизматичный и яркий», - говорится в анонсе.

На этот раз руководитель коллектива, режиссер и хореограф Рустам Надыршин привезет в город программу «Шоу под дождём V «Мужчина vs женщина». Сам Рустам Надыршин характеризует это представление, как яркую, веселую и романтичную провокацию, в которой есть все: от сокровенных мыслей до удивительных признаний и размышлений о любви в отношениях между мужчиной и женщиной, воплощаемых на сцене посредством танца.

Билеты можно приобрести в кассе и на официальном сайте Дома офицеров. Тел.: 56 88 35.

Источник: Псковская Лента Новостей



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