Культура

Документально-театральное действие «Живые цветы» покажут в честь 75-летия освобождения Великих Лук в драмтеатре

75-летию освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков труппа Великолукского драмтеатра посвятила документально-театральное действие «Живые цветы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, «Живые цветы» - это не просто спектакль о Великой Отечественной войне. Это напоминание о самой страшной странице в истории города Великие Луки. Спектакль основан на историческом и документальном материале, конкретных фактах с упоминанием улиц и мест, которые знакомы сегодняшним великолучанам.

Особенность постановки заключается в том, что драматическое действие сопровождается кадрами кинохроники. Разные эпизоды жизни одной семьи, как фотографии на стене, лаконичны и не требует комментариев. Они созданы для молчаливого созерцания великой беды и великой победы духа.

Премьера спектакля состоится 20 и 21 января в 18.00.