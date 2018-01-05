Культура

Псковичей приглашают на открытие выставки «Книга года»

10 января в 14.30 Псковская областная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) приглашает на открытие выставки «Книга года».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной библиотеки, в рамках мероприятия состоится литературно-художественная программа просветительского цикла «Поэзия Серебряного века» «Александр Блок: Жизнь в присутствии смерти». Читатели услышат гражданскую и любовную лирику поэта, отрывки из эссе Владимира Вейдле.

Автор и ведущая – руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева, участвует заслуженный артист России Виктор Яковлев. Программа продолжит проект «БиблиоТеатр «Прямая Речь».

На выставке «Книга года» будет представлена современная литература последнего периода: Андрея Рубанова «Патриот», книги из серии ЖЗЛ и многие другие. Посетители увидят новые издания по истории, философии, религии, технико-экономическую литературу, издания из фонда Центра по работе с редкими и ценными документами, справочную литературу, литературу по искусству, культуре и художественные альбомы. В 2017 году в библиотеку поступили и книги на иностранных языках – художественная литература и словари; пополнился фонд краеведческой литературы.

Специальные разделы экспозиции «Литература - Чтение - Жизнь» и «Александр Блок: жизнь и творчество».

Будет работать интерактивная площадка: специальный гость - лауреат премии «Золотой софит» Николай Яковлев – прочтет отрывки из романа Михаила Гиголашвили «Тайный год».

Вход свободный.