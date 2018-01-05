Культура

Книги с дарственными надписями представлены на выставке в Пскове

12 января, в преддверии Старого Нового года, Центральная городская библиотека на Конной приглашает всех на книжную выставку «Зеркало эпохи. Когда книга была лучшим подарком».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на этой необычной выставке будет представлено 50 книг с дарственными надписями – инскриптами - из филографической коллекции библиотеки.

Книжный инскрипт - рукописная дарственная надпись на книге - не только факт книжной культуры, он характеризует эпоху и воспроизводит ее колорит. Надписи с посвящением рассказывают о настроении, чувствах и мыслях дарителей книги, содержат оригинальную подпись и дату подарка.

Они сделаны, как правило, на форзаце или авантитуле книги, иногда это лапидарный, а иногда многословный текст или поэтическое послание. Лаконичная форма инскриптов близка к поздравительным адресам и открыткам.

В советское время лучшим подарком считалась хорошая книга. Стоили книги недорого: редко когда цена одного тома переваливала за 1 рубль. Поэтому сформировать хорошую библиотеку в советские времена мог и профессор, и рабочий, и пенсионер, к тому же тиражи были 10-тысячные и миллионные. Было принято дарить книги к знаменательным датам, дарили детям, друзьям и знакомым, соседям и сослуживцам. Есть надписи и по случаю переезда в Псков, военных сборов («Чемодан» С. Довлатова), на годовщину свадьбы («Бремя власти» Д. Балашова), на окончание первого класса («Жизнь Ленина» М. Прилежаевой). «Другу моему Кольке. В дорогу!» написал в 1961 году мальчик Сережа на книге Анатолия Рыбакова «Кортик. Бронзовая птица», а до сих пор чувствуется одержимость и устремленность юных путешественников. Именно книги дарили победителям различных конкурсов, соревнований, школьных олимпиад и на обложке делали надпись «На память…» или «Победителю соревнований…» от партбюро, месткома, дирекции и даже фабкома. Встречаются на книгах и надписи шуточные, подчеркивающие непринужденные отношения между дарителем и получателем. На шутовском романе «Охотник за девственностью» сделана такая надпись: «Чемпиону чемпионов по корректуре Некрасовой Ларисе от благодарного автора». А есть книги, где посвящение предпосылаемо типографским способом сразу всем читателям. Так, в библиотечной коллекции на книге «Сердце беседует с Лениным» есть такого рода инскрипт: «Всем, кому детский дом стал домом родным, этот книжный подарок».

Считалось, что дарственная надпись это не только напоминание и милый сердцу почерк, но и гарантия, что никто книгу не «уведет». Книги собирали в домашние библиотеки - своего рода иконостасы думающего человека.

Выставка «Зеркало эпохи» будет работать до 21 января в режиме рабочего времени библиотеки. Все книги на выставке собраны из даров псковичей для буккроссинга. Все желающие могут пополнить выставку своими книгами с интересными инскриптами – памятниками ушедшей навсегда эпохе, когда книга была лучшим подарком.