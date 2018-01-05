Культура

Очередную встречу в литературной гостиной «У Великой» посвятят Алексею Толстому

11 января в 14.00 Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, д. 2) приглашает псковичей на встречу в литературной гостиной «У Великой», посвященную творчеству Алексея Николаевича Толстого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Творчество Алексея Николаевича вмещало в себя исторические и социальные романы, очерки о войне и повести для детей, фантастику и социалистический реализм.

Его самые известные произведения - «Петр Первый», «Хождение по мукам», «Детство Никиты», «Аэлита», «Иван Грозный», «Граф Калиостро», «Гиперболоид инженера Гарина» и, конечно, сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

На долю Алексея Толстого при жизни и после смерти выпало немало как презрительных эпитетов, так и похвал в превосходной степени. По отцу он принадлежал к знаменитому роду графов Толстых, а мать будущего писателя в девичестве носила фамилию Тургенева и сама была автором нескольких повестей для детей и юношества.

На встрече «Советский граф А. Н. Толстой» читатели услышат о ярких, страницах жизни и творческом наследии писателя.

Встреча приурочена к дню рождения Алексея Николаевича Толстого (10 января 1883 г. - 23 февраля 1945 г.). Вход свободный.