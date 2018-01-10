Культура

Псковичи стали лауреатами Международного конкурса-фестиваля «Восточная сказка» в Казани

Образцовый хореографический ансамбль «Бусинки» ДШИ, его старший состав «Скобарочка» и солист ансамбля Иван Андреев стали лауреатами XII Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Восточная сказка» (Казань).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, ежегодно конкурс в Татарстане собирает тысячи конкурсантов из разных городов – от Норильска до Сочи. 42 участника из Пскова провели незабываемые дни в волшебной Казани, городе с тысячелетней историей, впитавшей в себя колорит двух разных мировых культур, Востока и Запада. Будучи гостями столицы Республики Татарстан, конкурсанты почувствовали гостеприимство жителей и стали участниками уникального обзорного путешествия по городу, посетили многочисленные мастер-классы и круглые столы в рамках фестивальной программы.

По результатам конкурса: Образцовый художественный коллектив детский хореографический ансамбль «Бусинки» (старшая группа «Скобарочка») завоевал диплом лауреата I степени в номинации «Народный танец» (13-15 лет) за исполнение композиций « Карельские перестуки» и «Бирюза». Дипломом лауреата I степени удостоена так же средняя группа хореографического ансамбля «Бусинки» (9-10 лет) за исполнение Белорусского танца и хореографической композиции «Загадки Севера».

Участие в номинации «Эстрадный танец» (возрастная группа 7-8 лет) удостоено дипломом лауреата II степени (хореографические композиции «Рождественский хоровод» и «Кис-кис-мяу»). Солист Образцового хореографического ансамбля «Бусинки» Иван Андреев за исполнение украинского танца гопак получил диплом лауреата III степени в номинации «Народный танец» и приглашение учиться в Казанском университете культуры и искусств.

Образцовый хореографический ансамбль «Бусинки» награжден так же специальным призом в номинации «За сохранение народных традиций».