Культура

12 января в Доме Офицеров Пскова состоится праздничный концерт талантливых коллективов и молодежи города

12 января в Доме Офицеров в 18.00 в рамках VI Псковского молодежного рождественского фестиваля состоится праздничный концерт талантливых коллективов и молодежи города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», запланировано участие артистов студии циркового искусства «Циркаченок», фольклорных коллективов «Коляда», «Скоморошина» и «Уграда» с Рождественскими колядками. Перед зрителями выступят юношеские хоры воинского храма Святого благоверного великого князя Александра Невского и Православной Свято-Тихоновской Гимназии.

Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в Молодежном центре по адресу: улица М. Горького, 15.

Учредителем и организатором концерта и всего Фестиваля является МБУ «Псковский городской молодежный центр» при поддержке Управления культуры и Управления образования администрации Пскова.