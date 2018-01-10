Культура

Встретить Старый Новый год с участниками фестиваля «Добрый рок» приглашают псковичей

13 января в 20.00 в псковском клубе «ТИР» начнется празднование Старого Нового года с участниками фестиваля «Добрый рок», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В субботу в клубе «ТИР» выступят следующие группы:

The DickSiZe (Псков). Псковский коллектив, испытывающий разум, нервы и уши слушателей на прочность. В «Добром роке» участвуют впервые, но ведут обширную концертную деятельность в клубах соседних областей. В 2018 году представят своим поклонникам совершенно новое звучание с духовой секцией и мелодичностью истинного SKA .

Команда «кОра» (Санкт-Петербург). «Наша музыка основана на 12 нотах. В текстах наших песен используется 33 буквы! Где смысл носит юмористический характер. Мы не зацикливаемся в определенных рамках, а идем по жизни с песней!» - отмечают в коллективе.

«Мертвые Осы» (Великий Новгород). Это сгусток чистой энергии, способный раскачать любой зал. Концентрированный рок, полученный путем успешного совмещения его классических и современных форм. Перекрестный драйв из жестких гитарных рифов и мощного, неординарного женского вокала. Эти песни вызывают желание идти вперед, стремиться вверх, гореть жизнью, ощущая вкус каждой её секунды.

Также организаторы напоминают, что перед концертом в 19.00 в клубе «ТИР» состоится отчетное собрание волонтерского отряда «Добрые из Пскова» и просят всех волонтеров, участников мероприятий 2017 года сделать запись о посещении в группе сообщества в ВК https://vk.com/topic-137921718_36543535

Напомним, вся прибыль с концертов «Доброго рока», а также с реализации рекламных материалов идет на программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Так, совсем недавно из средств собранных на концертах фестиваля был закрыт сбор на реабилитацию псковички Дарины Репиной.