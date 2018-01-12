Культура

Участница проекта «Голос» выступит в Великих Луках в канун Старого Нового года

13 января в канун Старого Нового года Дом культуры Ленинского комсомола приглашает великолучан и гостей города на концерт участницы проекта «Голос» - великолучанки с африканскими корнями Мари Нжипуакую.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ДК ЛК, в репертуаре Мари, которая, кстати, приедет не одна, а вместе с музыкантами легендарной группы «Премьер-министр», песни на русском, английском и даже на французском языках.

Новая звезда эстрады Мари, чей творческий путь начался в Великих Луках, родом из королевской семьи. Ее отец, наследный принц, сейчас живет в Камеруне, он доктор физико-математических наук, учился в СССР, а мама - уроженка Великих Лук.

Творческий путь неординарной и талантливой исполнительницы начался в начале 2000-х, когда Мари приехала в Москву. Она пела в бэк-вокале у групп «Стрелки International» и «Несчастный случай», у Кати Лель. Около пяти лет выступала вместе с группой «Премьер-министр». Сегодня она востребована не только в Москве, все чаще Мари выезжает с гастролями в европейские страны.

«У меня много энергии! Я готова дарить ее людям и мне это приятно, - говорит певица. - В жизни у нас все достаточно стабильно и спокойно, кровь не бурлит, поэтому хочется больше драйва, ярких эмоций и впечатлений!».

Мари называет себя человеком мира, ведь в ее интернациональной семье смешалось множество культур, что позволят ценить, уважать и понимать каждого. В этом и есть главный плюс певицы.

Начало концерта в 17.00, билеты в кассах ДК ЛК.