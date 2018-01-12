Культура

Великолучан приглашают принять участие в флешмобе к 80-летию Владимира Высоцкого

Великолучан приглашают принять участие в оnline сетевой библиотечной акции «Ловите ветер всеми парусами»! к 80-летию Владимира Высоцкого, инициированной Псковской областной универсальной научной библиотекой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, для того, чтобы принять участие в акции, надо с 15 по 27 января выложить в социальную сеть «ВКонтакте» фотографию с книгой В. С. Высоцкого или о нем («селфи»), видео с прочтением его стихов или самостоятельно исполненную песню В. С. Высоцкого, или выложить аудиозапись любой его песни, возможно, и известные популярные фразы из стихов, песен В. С. Высоцкого, кинофильмов с его участием и т. п.

Участникам флешмоба необходимо поставить хэштеги #псковрегиончитаетвысоцкого #высоцкийнезабыт. А также передать эстафету трем друзьям, перейти на страницу библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/lukilib) и поучаствовать в опросе «Участвуете ли вы во флешмобе, посвященном 80-летию со дня рождения В.С Высоцкого».