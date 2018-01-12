Культура

Фотовыставка «Улицы моих Великих Лук» станет подарком к юбилейной дате для жителей города

15 января в Центре эстетического воспитания откроется фотовыставка «Улицы моих Великих Лук», приуроченная к юбилейной дате: 75-летию со дня освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в 1942 году 25 ноября началась наступательная операция по освобождению города Великие Луки, 17 января 1943 года город был полностью освобожден.

Началось тяжелое время восстановления зданий, жилых домов, которые были полностью разрушены. Фотовыставка «Улицы моих Великих Лук» посвящена нашим героическим предкам, защищавшим родную землю и сумевшим восстановить Великие Луки после полного уничтожения.

В работах, представленных на выставке, отражены улицы современного города, памятники, парки, старинные и современные здания, и, конечно же, сами горожане. Все фотоработы прошли конкурсный отбор профессионального жюри, в состав которого вошли ведущие фотографы и художники Великих Лук. Фотовыставка «Улицы моих Великих Лук» станет подарком к юбилейной дате для великолучан самого разного возраста.