Культура

Журнал «Esquire» пополнил фонды Центральной городской библиотеки на Конной

В канун Дня российской печати Центральная городская библиотека Пскова приглашает познакомиться со всей палитрой периодических изданий, представленных в фонде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в этом году он пополнился новым качественным изданием - оформлена постоянная подписка на легендарный мужской журнал «Esquire». Первый номер за январь 2018 года уже в свободном доступе для читателей библиотеки.

История «Esquire» (рус. «Эсквайр») началась во времена «великой депрессии». В 1932 году двое американцев, жителей Чикаго – сорокалетний Дэвид Смарт (издатель) и двадцативосьмилетний Арнольд Гингрич (главный редактор) начинают выпуск нового журнала «для успешных джентльменов». Несмотря на непростое экономическое положение в стране, несвоевременность тем и высокую цену журнала, уже в январе 1937 года его тираж вырос до полутора миллионов экземпляров, а само издание стало неотъемлемой частью истории всей Америки.

Когда журнал только появился, он был задуман литературным. В нем публиковали свои произведения такие звезды писательского дела, как Эрнест Хемингуэй, Джером Д. Селинджер, Трумен Капоте. Сегодня журнал декларирует такие основные темы: культура и искусство, мода и стиль, бизнес и политика, технологии и автомобили, еда и здоровье, персонажи и интервью.

В России впервые «Esquire» появился на прилавках в апреле 2005 года. Интересно, что главным редактором русскоязычной версии стал (вплоть до ноября 2011) Филипп Бахтин, наш земляк из Пскова. Сейчас журнал возглавляет известный писатель и журналист Сергей Минаев. Тираж издания – 90000 экземпляров.

Российская версия достаточно серьезно отличается от сегодняшней американской и приобрела необычное для чисто развлекательного издания звучание. В русский «Esquire» перешли всего три рубрики: «10 фактов», «Правила жизни» и «Красивая женщина расскажет анекдот». Мужской журнал, в котором вместо молодых девушек на обложках и старые мужчины, а рядом с рекламой дорогих часов – антиправительственные колонки и статьи о бюрократии.

Издание было задумано стать «общим знаменателем мужских интересов» и изначально рассчитывался на аудиторию взрослых успешных деловых джентльменов, целеустремленных и уверенных в себе, которые знают толк в хороших вещах и достижениях современной культуры.

Русскоязычная версия журнала «Esquire» - это серьезное и нестандартное качественное издание, гендерно ориентированное на мужскую часть населения, жанр которого можно охарактеризовать как популярный стилевой журнал в силу качественного оформления и полиграфии, оригинального подхода к подаче информации и наличия ярко выраженной стилеобразующей направленности.

В январском номере «Esquire», поступившем в фонд отдела абонемента Центральной городской библиотеки Пскова, редакция, кроме публикации свежих материалов в традиционных рубриках «Диалоги», «Портрет», «Детали», «Чтение», «Каково это», декларирует и творческие планы на 2018 год. Так как литература всегда была важной составляющей журнала, «Esquire» поставил себе амбициозную цель возродить короткий жанр – вдохновившись опытом американских коллег, российское издание планирует запустить литературную премию Napkin Prize.

А в новогоднем номере «Esquire» впервые публикует заглавную историю из «Портфеля сосунка» Курта Воннегута. Книга, была напечатана только спустя шесть лет после смерти автора. А в России выйдет в 2018 году.

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