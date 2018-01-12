Культура

Последний суд над нацистами, чинившими злодеяния в Новгородской, Ленинградской и Псковской областях, реконструируют 20 января

20 января в концертном зале Новгородской областной филармонии состоится премьера сценической реконструкции суда над нацистскими военными преступниками, который проходил с 7 по 18 декабря 1947 года в Великом Новгороде. Как сообщил Псковской Ленте Новостей, к. ист. наук, доцент, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН Дмитрий Асташкин, проект «Да судимы будете» вовлекает современного зрителя в соучастники исторического события.

«Это был последний подобный процесс на территории современной России, но, как показало время, не стал финальной точкой в трагедии мирового масштаба, потому что у таких преступлений нет срока давности, - пояснил Дмитрий Асташкин. - Время сохранило для нас подлинную площадку суда – это здание Митрополичьих покоев (XVII в.) Новгородского кремля. Обстановку удалось восстановить благодаря архивным фотографиям, уцелевшим в фондах Новгородского музея-заповедника, а по документам, кинохронике и публикациям в прессе реконструированы ход процесса и реплики участников. Уникальным для проекта стало участие двух очевидцев, чьи воспоминания использованы в сценарии».

К сожалению, большая часть протоколов еще засекречена, но именно это позволило совместить реконструкцию с художественными приемами. Зрителям предлагается квинтэссенция многодневного исторического события, уместившегося в документальную драму в одном действии. Кроме самого процесса, для проекта реконструирована выставка, которая в 1947 году демонстрировала зрителям ужасные злодеяния нацистских преступников.

... На скамье подсудимых 19 военных преступников из вермахта, от генералов до фельдфебелей. Они расстреляли, повесили, заживо сожгли, замучали более 34 000 жителей на территории современных Новгородской, Ленинградской и Псковской областей. Во время предварительного следствия их вину подтвердили более 35 свидетелей из четырех областей РСФСР. Одним из свидетелей был протоиерей РПЦ Николай Ломакин, также выступавший на Нюрнбергском процессе.

Одним из важнейших эпизодов реконструкции стало расследование преступлений нацистов в Жестяной Горке Батецкого района. Это одно из мест массового уничтожения мирного населения на Северо-Западе России, где было обнаружено не менее 2600 трупов.

«Бюрократизм, с которым каратели подходили к своим злодеяниям, оставил ряд документов, позволивших установить, что среди погибших были евреи и цыгане. Это же подтверждают и более поздние показания свидетелей. Таким образом массовые расстрелы в Жестяной Горке стали еще одним трагическим эпизодом Холокоста», - пояснил Дмитрий Асташкин.

По его словам, проект важен и для псковичей: подсудимые разрушили город Остров, жгли деревни Дедовичского, Дновского, Бежаницкого, Порховского и других районов. Само уголовное дело официально так и называлось: «Дело о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Новгородской и Псковской областей». В реконструкции последнего суда над нацистами тема Псковской земли занимает половину эпизодов.

Автор идеи и режиссер постановки - заслуженный артист России Даниил Донченко. В основу научной части проекта легло исследованиемеждународной группы ученых под руководством кандидата исторических наук Дмитрия Асташкина «Советские судебные процессы над военными преступниками в 1943-1991 гг.». Историческим консультантом выступил судья Ленинградского окружного военного суда Юрий Кунцевич.

В команду исполнителей проекта вошли около 60 участников, в числе которых профессиональные актеры, писатели, реконструкторы, журналисты, представители других творческих профессий и сообществ.

Добавим, что сценическая реконструкция в 2017 году получила грант президента России Владимира Путина как проект общенационального значения в области культуры и искусства.