Культура

Эмир Кустурица испытывает трудности в понимании нового языка кино

Режиссер Эмир Кустурица, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля, испытывает трудности в понимании нового языка кинематографа. Такое высказывание известного режиссера привела в пятницу газета Blic, передает ТАСС.

«Фильм полностью изменил свой характер. Кинематограф больше не тот, что был 20 лет назад, даже у меня есть проблемы в понимании этого нового языка. Он определен не так, как это было, когда я начинал 40 лет назад, и когда мы законы кино изучали по (Андре) Базену, полякам и русским. Сегодня этого не существует, существует только рынок, который требует то, что создатели фильмов должны выполнять, и часто это приводит к конфузам», - заявил Кустурица.

Именно поэтому на его кинофестивале «»Кустенорф», который пройдет в Сербии с 16 по 21 января в 11-й раз, будет поднята дискуссия на тему того, что такое фильм, что такое сериал и стал ли он лучшим средством выражения, чем фильм, сообщил режиссер. В ходе смотра будет рассматриваться тема развития фильма как явления и его перерождение в новую форму. Оппонентом Кустурицы в этой беседе будет Паоло Сорентино, который станет почетным гостем фестиваля, а сериал Сорентино «Молодой папа» (2016) будет демонстрироваться в кинотеатре Дервенграда на всем протяжении культурного мероприятия.

Фестиваль «Кустендорф» традиционно свободен от красных дорожек, гламура, рекламы и приглашенных за деньги гостей. По словам Кустурицы, его идея состояла в том, чтобы сделать киносмотр свободным «от духа Голливуда», который он считает «идеологической машиной», утверждая, что Голливуд «оккупировал человечество потребительской глупостью» и представляет угрозу для авторского кино и кинематографа. «У нас нет спонсоров, наша идея в том, чтобы этот фестиваль подпитывали не спонсоры, а идея государства о себе и о культуре», - заявил Кустурица.

В конкурсной программе примут участие два десятка короткометражных фильмов, среди которых две работы российских режиссеров: «Лалай-Балалай» Руслана Братова и «Мария» Григория Коломийцева. Участниками конкурса станут также кинематографисты из Китая, Польши, Египта, Израиля, Доминиканской Республики и других государств. Жюри возглавит европейский продюсер Роза Аттаб.