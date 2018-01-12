Культура

В детской библиотеке Новосокольнического района прошли Рождественские встречи

11 января в районной детской библиотеке Новосокольнического района состоялись Рождественские встречи «Мир дому твоему: традиции и обычаи».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, мероприятие открыл настоятель храма святителя Николая города Новосокольники протоиерей Иоанн Ильницкий. Священник рассказал о значении Рождества Христова в истории человечества и каждого отдельного человека. С начала 1990-х годов в России официально восстановлено празднование Рождества Христова, которое, несомненно, представляет собой целый пласт национальной культуры, едва не утраченной в следствии активной богоборческой политики.

Библиограф районной библиотеки Ирина Петрова в обзоре «Плач и смех Рождества» рассказала о святочной прозе на примере произведений: Ч. Диккенса «Рождественская песнь», рождественских рассказов русского писателя Н. Лескова «Зверь» и «Неразменный рубль» и рассказа А. Куприна «Чудесный доктор». Святочный рассказ незамысловатый, трогательный и добрый, вернулся в русскую литературу, и современные писатели обращаются к нему. «Настали святки, то-то радость…», - говорили раньше в России.

Учащиеся Центра дополнительного образования клуба «Малышок»: Полина Сергеева, Влада Альт, Мария Черникова, Ксения и Мария Новиковы исполнили рождественские колядки. Руководитель группы христославов преподаватель основ православной культуры Татьяна Прощенкова рассказала о богатых традициях празднования Рождества на Руси и национальных костюмах русских женщин.

Работники детской районной библиотеки Дарья Баборыгина и Гелена Никольская провели развлекательную программу, в которой был представлен балаганный Петрушка, неизменно веселивший публику на народных гуляньях. Школьники разгадывали загадки, пели песни и угощались сладостями.

В заключение заведующая детской библиотекой Светлана Федорова выразила надежду на то, что такие встречи будут проходить для подростков и юношества регулярно.