Культура

Американская киноакадемия завершила голосование по номинантам на «Оскар»

Американская Академия кинематографических искусств и наук 12 января завершила голосование за номинантов, которые смогут претендовать на премию «Оскар». Об этом говорится на официальной странице академии в Twitter, передает РБК.



«Голосование по номинантам на «Оскар» заканчивается сегодня. За кого будете болеть вы 23 января?» - говорится в сообщении.



Отбирают работы на «Оскар» члены академии с правом голоса. Они голосуют с помощью бюллетеней, где указывают имена кандидатов в будущие лауреаты. Каждая гильдия выбирает пятерку, по их мнению, лучших.



В случае с номинацией «Лучший фильм на иностранном языке», где в этом году представлена и российская лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь», голосует специальный комитет, куда входят представители всех гильдий. По номинации «Лучший фильм» голосуют все члены академии. Ранее стало известно, что «Нелюбовь» попала в шорт-лист «Оскара» из девяти картин. Изначально в этой номинации было рассмотрено 92 фильма.



Имена всех лауреатов организаторы объявят 23 января. Церемония вручения премии состоится в марте.