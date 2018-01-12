Культура

Художественная выставка «От Кремля до Рейхстага» откроется в Великих Луках 16 января

В рамках праздничных мероприятий, посвященных освобождению Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков, состоится совместный выставочный проект Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Москва) и Краеведческого музея, который представит передвижная художественная выставка «От Кремля до Рейхстага» с 16 января по 5 марта.

Передвижная художественная выставка «От Кремля до Рейхстага» создана на основе фондовой коллекции графических работ Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Репродукции работ размещены на двусторонних планшетах в количестве 20 шт. Представленные на выставке работы показывают долгую военную дорогу от стен Кремля до Бранденбургских ворот в Берлине. Одни из них интересны своей документальностью, другие представляют собой художественные обобщения.

Выставку дополнят художественные работы, созданные в память важных исторических событий г. Великие Луки: 75-летие Великолукской наступательной операции и 75-летие подвига Героя Советского Союза Александра Матросова. Каждый посетитель выставки сможет соприкоснуться с творчеством военных художников и познакомиться с документами периода Великой Отечественной войны с помощью мультимедийного оборудования.