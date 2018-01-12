Культура

Артисты Московского независимого театра приедут с гастролями в Великие Луки

21 января (воскресенье) в Великие Луки с гастролями приедут артисты Московского независимого театра, который за сравнительно небольшой период времени обрел многомиллионную армию поклонников и стал одним из самых успешных театральных проектов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Комитете по культуре.

В этот день в городе на Ловати состоятся сразу два спектакля: в 13.00 на сцене ДК ЛК пройдет сказка для всей семьи «Золушка» по произведению известного французского классика Шарля Перро, которая будет интересна и детям, и взрослым. Это сказка о Добре и Зле, о справедливом Чуде и человеческом Счастье, которое в итоге обрела главная героиня – скромная девушка с большим и добрым сердцем. Юным великолучанам будет полезно узнать о том, что терпение и труд к счастью ведут. Ну а всем, кто читал эту мудрую сказку, будучи еще ребенком, наверняка будет приятно вновь окунуться в своё беззаботное детство и еще раз вспомнить о том, что выход есть даже из самых безнадёжных ситуаций, главное – в любых обстоятельствах оставаться человеком и уметь прощать близким их проступки, а не платить той же монетой. (Цена билета: от 200 до 700 руб., возрастное ограничение (0+).

В этот день в городе на Ловати в 17.00 в Доме культуры Ленинского комсомола зрители увидят спектакль в двух действиях «Анна Каренина» по мотивам бессмертного романа Л.Н. Толстого. Режиссером-постановщиком этого классического произведения выступил хорошо известный всем нам Народный артист России Владимир Стеклов. История, отраженная в спектакле, не имеет временных границ, поэтому она всегда актуальна. Страсть, ревность, любовь к ребенку - все это было понятно тогда и понятно сейчас. Напомним сюжет произведения: размеренный и устоявший быт семьи Карениных создает иллюзию гармонии и покоя. Но Анна, выданная без любви за человека, намного старше ее, страстно полюбила другого. Всепоглощающая, искренняя любовь к Алексею Вронскому затмила материнский долг Анны, которая оставит сына, обрекая себя на полную противоречивых терзаний жизнь с любимым. Разрываемая страстью и страданиями, Анна покончила с собой, оборвав свое мучительное и мнимое счастье. (Цена билета: от 400 до 1000 руб. Возрастное ограничение (12+).