Культура

На литературно-музыкальный вечер, посвященный Владимиру Высоцкому, приглашают великолучан 23 января

23 января в 14.00 в Великих Луках, в конференц-зале Центральной городской библиотеки состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству Владимира Высоцкого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.



«Есть люди, которые метеором врываются в жизнь, оставляя после себя яркий неизгладимый след. Они еще при жизни становятся легендой, одно упоминание их имени согревает нам душу, делает добрее и чище. Таким человеком был Владимир Высоцкий – поэт, певец, артист. Его звезда, вспыхнув на творческом небосклоне, оставила Землю навсегда. Но свет ее не погас – он в стихах и песнях, в его театральных образах и киноролях, в неистовом голосе, который звучит до сих пор с пластинок, кассет и дисков…», - отметили в библиотеке.



На вечере ждут всех, у кого в душе оставило след Владимира Семеновича Высоцкого.

По вопросам участия в мероприятии обращаться в отдел обслуживания ЦГБ (тел. 3-74-12, зав. отделом Фролова Алена Сергеевна).