В Пскове состоялся концерт VI Рождественского фестиваля

12 января в 18.00 в Доме офицеров состоялся Рождественский концерт в рамках VI Рождественского фестиваля.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, организатором фестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский городской молодежный центр» при поддержке Муниципального бюджетного учреждения «Дом офицеров».
Открывали концерт фольклорные коллективы: «Скоморошина», «Гусельки» и «Виноградный лужок», а также коллектив «Коляда» с Рождественскими колядками.
Со словом приветствия к участникам и зрителям обратились депутат Псковской городской думы Валерий Тюменцев и настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор.
Праздничный концерт стал заключительным мероприятием шестого Молодежного Рождественский фестиваль, который включил в себя:
· Серия мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству.
· 23 декабря в Торговом комплексе «Империал» совместно с сообществами «Поколение» и «Дети - наше будущее» прошла благотворительная ярмарка, на которой мы собирали средства для лечения псковички Дарины Репиной.
· С 25 по 29 декабря в Молодежном центре прошла выставка по итогам конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества, более 10 учреждений приняли участие в конкурсе. Порядка 100 работ молодежь города Пскова представила на суд жюри.
Фотографии Владислава Игнатьева
В концерте приняли участие Юношеский и молодежный хоры воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского, а также хор Воскресной школы храма Александра Невского.
Хореографический коллектив «Айседора» и вокальная студия «Карамелька», также Студия дизайна «Русский современный костюм» представила авторскую коллекцию «Россинушка».
Анна Петрова выступила со стихотворением «Канун Рождества», а дуэт Дарьи Алексеевой и Вероники Прокофьевой с песней «Звездочки ярко сияли над вифлеемской землей».
Также в концерте приняли участие молодые, талантливые вокалисты:
Военнослужащий войск национальной гвардии Северо-Западного федерального округа младший сержант Ибрагим Гусенов, автор и композитор Юлия Меркульева, победительница конкурса «Голос Пскова», Софья Самсонова, лауреат всероссийского конкурса «Дети наше будущее», ученица инженерно лингвистической гимназии Андрея Бойницкая.
В завершении концерта гостей порадовали цирковым представлением Псковское отделение сообщества и поддержки канис-терапии, Елена Балыкова и ее четвероногий друг бордер-колли «Чиф» и Студия циркового искусства «Циркаченок» (руководитель Ирина Михайлова).
Также на концерте подвели итоги и наградили победителей в конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного творчества:
1 место
2 место
3 место
Памятными призами и дипломами от Молодежного центра наградил ребят депутат Псковской городской думы Валерий Тюменцев.
Традиционно торжественным моментом концерта является вручение Гран-при фестиваля - «Кованый Ангел», авторской работы псковского кузнеца Евгения Вагина. В 2017 году лауреатом была «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа», а новым лауреатом 2018 года стал Колледж ПсковГУ, вручил им переходящий приз настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор.
В память о том, что «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» была лауреатом Рождественского фестиваля 2017 года, им вручили копия «Кованого Ангела» ручной работы педагога Детской школы искусств Людмилы Назарой - «Глиняный ангел».
В завершение концерта на сцену вышли все участники концерта и победители в конкурсе и исполнили песню: «Мы желаем счастья вам …».