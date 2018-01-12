Культура

В Пскове состоялся концерт VI Рождественского фестиваля

12 января в 18.00 в Доме офицеров состоялся Рождественский концерт в рамках VI Рождественского фестиваля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, организатором фестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский городской молодежный центр» при поддержке Муниципального бюджетного учреждения «Дом офицеров».

Открывали концерт фольклорные коллективы: «Скоморошина», «Гусельки» и «Виноградный лужок», а также коллектив «Коляда» с Рождественскими колядками.

Со словом приветствия к участникам и зрителям обратились депутат Псковской городской думы Валерий Тюменцев и настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор.

Праздничный концерт стал заключительным мероприятием шестого Молодежного Рождественский фестиваль, который включил в себя:

· Серия мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству.

· 23 декабря в Торговом комплексе «Империал» совместно с сообществами «Поколение» и «Дети - наше будущее» прошла благотворительная ярмарка, на которой мы собирали средства для лечения псковички Дарины Репиной.

· С 25 по 29 декабря в Молодежном центре прошла выставка по итогам конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества, более 10 учреждений приняли участие в конкурсе. Порядка 100 работ молодежь города Пскова представила на суд жюри.

Фотографии Владислава Игнатьева

В концерте приняли участие Юношеский и молодежный хоры воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского, а также хор Воскресной школы храма Александра Невского.

Хореографический коллектив «Айседора» и вокальная студия «Карамелька», также Студия дизайна «Русский современный костюм» представила авторскую коллекцию «Россинушка».

Анна Петрова выступила со стихотворением «Канун Рождества», а дуэт Дарьи Алексеевой и Вероники Прокофьевой с песней «Звездочки ярко сияли над вифлеемской землей».

Также в концерте приняли участие молодые, талантливые вокалисты:

Военнослужащий войск национальной гвардии Северо-Западного федерального округа младший сержант Ибрагим Гусенов, автор и композитор Юлия Меркульева, победительница конкурса «Голос Пскова», Софья Самсонова, лауреат всероссийского конкурса «Дети наше будущее», ученица инженерно лингвистической гимназии Андрея Бойницкая.

В завершении концерта гостей порадовали цирковым представлением Псковское отделение сообщества и поддержки канис-терапии, Елена Балыкова и ее четвероногий друг бордер-колли «Чиф» и Студия циркового искусства «Циркаченок» (руководитель Ирина Михайлова).

Также на концерте подвели итоги и наградили победителей в конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного творчества:

1 место

Анна Одноколкина, преподаватель Детской художественной школы

Татьяна Бежан, «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса»

Айза Кудрявцева, 1-я «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

Васса Болдина, «Псковский политехнический колледж»

Анастасия Штром, Анастасия Исаева, Ксения Пославская, Колледж ПсковГУ

Анна Иванова, Дарья Цыгалова, 1-я «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

2 место

Владислава Константинова, школа № 23

Гита Мартикевич, 1-я «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

Андрей Пистолетов, 2-я «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

Ольга Знобищева, 2-я «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

3 место

Елена Масальская, 2-я «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

Иван Михайлов, 1-я «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

Юлия Кудряшова, Колледж ПсковГУ

Анна Дементьева, школа № 23

Памятными призами и дипломами от Молодежного центра наградил ребят депутат Псковской городской думы Валерий Тюменцев.

Традиционно торжественным моментом концерта является вручение Гран-при фестиваля - «Кованый Ангел», авторской работы псковского кузнеца Евгения Вагина. В 2017 году лауреатом была «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа», а новым лауреатом 2018 года стал Колледж ПсковГУ, вручил им переходящий приз настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор.

В память о том, что «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» была лауреатом Рождественского фестиваля 2017 года, им вручили копия «Кованого Ангела» ручной работы педагога Детской школы искусств Людмилы Назарой - «Глиняный ангел».

В завершение концерта на сцену вышли все участники концерта и победители в конкурсе и исполнили песню: «Мы желаем счастья вам …».