Культура

Псковичей приглашают на открытие инсталляции «Объятие Родины»

В галерее «Дар» 23 января в 19.00 откроется инсталляция «Объятие Родины», «прогремевшая в салонах Парижа, Пыталово, Перта и Подгорицы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в галерее.

«Немногие способны оправиться после этого эстетического нокаута, а те, кто выжил - навсегда изменят свое отношение к жизни. Авторы приносят искренние соболезнования людям с ограниченным чувством юмора, и уведомляют, что при подготовке инсталляции ни одно компактное трехмерное многообразие без края не пострадало. Спешите видеть немногое из того, что можно увидеть, и слышать то, что еще можно услышать», - отметила искусствовед Ольга Кошелькова.

Выставка будет работать в галерее «Дар» 23-30 января.