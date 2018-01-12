Культура

Дом культуры открылся в деревне Крупп Печорского района после реконструкции

Заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко принял участие в официальном открытии после реконструкции Круппского сельского Дома культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, учреждение, отремонтированное по федеральной программе «Местный Дом культуры», приняло гостей в обновленном и расширенном помещении.

«Это замечательный повод собраться здесь всем, кто приложил усилия для того, чтобы в сельском клубе, где кипит активная творческая жизнь, были созданы достойный условия, - обратился к присутствующим Виктор Остренко. – Взаимодействие федеральных и региональных властей, активное участие районной и волостной администраций, работа подрядчика, а самое главное, инициатива самих людей – руководства Дома культуры и местных жителей – позволили достичь такого результата».

За счет федеральных средств, а это порядка 830 тысяч рублей, приведены в порядок зрительный зал и сцена, отремонтированы печи, покрашен фасад здания, приобретено музыкальное оборудование. При финансовом участии области, муниципалитета и волости в здании клуба появился локальный водопровод и канализация – в помещении прежде никогда не было туалета, отремонтировано чердачное помещение, где разместилась костюмерная, а в скором времени появится еще одна местная достопримечательность – небольшой музей рыбака. Силами подрядчика и местных жителей благоустроена прилегающая территория.

«Под лежачий камень вода не течет, - прокомментировала результат общих усилий глава сельского поселения «Круппская волость» Светлана Жирнова. – Самое большое достояние – это наши люди. Руководители учреждения контролировали каждый этап ремонта, жители посёлка своими силами разобрали старый сарай рядом с клубом, очистили чердак, помогали всём, чем могут». В честь открытия обновленного клуба Светлана Жирнова передала руководителям учреждения символический подарок – вывеску «Круппский сельский Дом культуры». Табличка была изготовлена ещё несколько лет назад, но по признанию главы волости, у неё не поднималась рука повесить её на облупившийся фасад здания.

Виктор Остренко также поблагодарил коллектив сельского клуба за энтузиазм и неравнодушное отношение к своему делу, подчеркнув, что инициатива граждан не остается без внимания – в связи с обращениями регионов в федеральную программу «Местный Дом Культуры» внесены дополнения, которые позволят за счет федерального финансирования производить не только косметический ремонт муниципальных Домов культуры, но и отдельные виды капитального ремонта.

«Сельские Дома культуры – это центры общения, творческого развития и очень важная составляющая жизни села, – отметил депутат. – Неслучайно в рамках «Народной программы» очень много пожеланий от жителей сельской местности было связано именно с ремонтами Домов культуры. Это демонстрация того, что и профессиональные кадры у нас есть, и интерес со стороны людей».

Подтверждением этих слов стало выступление самодеятельных артистов. В честь открытия клуба местные жители всех возрастов – участники танцевальных и певческих коллективов – представили яркую двухчасовую концертную программу.

Добавим, что на территории Псковской области уже несколько лет реализуется региональная программа по ремонту муниципальных Домов культуры. С 2017 года финансирование на эти цели выделяет и федерация. В 2017 году в рамках проекта «Местный дом культуры» были проведены в порядок 9 сельских Домах культуры, в 23-х учреждениях приобретено специализированное музыкальное оборудование. Проект продолжится и в текущем году – его участниками станут сельские клубы, подавшие заявку на участие в программе.