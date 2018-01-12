Культура

Преподаватель Псковского колледжа искусств Виктор Иванов выступил с концертами в двух сибирских городах

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Виктор Иванов выступил с концертами в двух сибирских городах - Иркутске и Ангарске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, концерты состоялись 5 и 8 января в музыкальном салоне «У рояля Дмитрия Баскова» (Иркутск), 6 января в Музее часов (Ангарск) в рамках программы «Рождество - мира торжество».

Псковский пианист выступил в качестве солиста и концертмейстера, исполнив произведения русских и зарубежных композиторов.

В концерте приняла участие старший преподаватель кафедры музыкального образования Иркутского государственного университета Ирина Сараева (сопрано).

Как рассказала художественный руководитель салона «У рояля Дмитрия Баскова», пианистка Наталья Морозова, концерты Виктора Иванова прошли с большим успехом. Они явились продолжением проекта «Интеграция талантов: Иркутск-Новосибирск», в рамках которого в 2017 году выступали музыканты из Новосибирска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Иркутска.

Напомним, что Виктор Иванов - заведующий отделом специального фортепиано и оркестровых струнных инструментов Псковского колледжа искусств, преподаватель областной музыкальной школы для одарённых детей «Камертон», выпускник Новосибирской Государственной консерватории им. М.И. Глинки.