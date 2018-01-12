Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
напрасные слова
БЛОГИ криптохайп
афиша юбилейного пушкинского
Информационные стенды таблички, вывески
Вспомнить все!
Осторожно, газ!
конкурс «Моя мама - самая красивая»
Тяжелое начало сложного года
Телефон прямого эфира 56-73-72
Политические итоги 2017 года
ещё Культура 12.01.2018 09:480 Участница проекта «Голос» выступит в Великих Луках в канун Старого Нового года 15.01.2018 20:430 На литературно-музыкальный вечер, посвященный Владимиру Высоцкому, приглашают великолучан 23 января 15.01.2018 20:200 На «Зимний концерт» приглашают псковичей детские объединения Дома детства и юношества «Радуга» 15.01.2018 16:413 Преподаватель Псковского колледжа искусств Виктор Иванов выступил с концертами в двух сибирских городах 15.01.2018 16:310 Центральные научно-реставрационные проектные мастерские займутся созданием проекта по сохранению мелетовской церкви 15.01.2018 14:463 Дом культуры открылся в деревне Крупп Печорского района после реконструкции
Самое популярное 14.01.2018 10:5423 В псковском баре подрались женщины 12.01.2018 14:5015 На АЗС в Великолукском районе волк напал на человека 12.01.2018 21:3632 Уволен главврач Великолукской межрайонной больницы Игорь Залепа 12.01.2018 10:331 В Пскове появилась крупная фирма-перевозчик по маршруту Псков – Петербург 13.01.2018 16:203 Посетители ТРК «Акваполис» покидают здание из-за сигнала о возгорании
 
Культура

На «Зимний концерт» приглашают псковичей детские объединения Дома детства и юношества «Радуга»

15.01.2018 20:20|ПсковКомментариев: 0

Детские объединения Дома детства и юношества «Радуга» приглашают псковичей на «Зимний концерт», который состоится 18 января в Доме детского творчества Пскова (ул. Кузнецкая, 33). Начало в 17.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей Доме детства и юношества, в программу концерта включены вокальные и танцевальные номера.

«Всех желающих мы с удовольствием приглашаем на концерт и на занятия к нам», - отметили в учреждении.

Подробная информация по телефону 29-81-51 – Майя Семенова, заместитель директора ПОДДЮ «Радуга».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России вновь спорят о возможности захоронения тела Ленина. Ваше мнение на этот счет?
В опросе приняло участие 376 человек
Лента новостей
Последние новости
15.01.2018, 21:041 45-летняя британка вышла замуж за призрака пирата Карибского моря 15.01.2018, 20:430 На литературно-музыкальный вечер, посвященный Владимиру Высоцкому, приглашают великолучан 23 января 15.01.2018, 20:284 Вокалистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в 46 лет 15.01.2018, 20:200 На «Зимний концерт» приглашают псковичей детские объединения Дома детства и юношества «Радуга»
15.01.2018, 20:080 Росгвардия проверит деятельность охранных фирм, обслуживающих российские школы, после происшествия в Перми 15.01.2018, 20:020 Перевозки пассажиров на ОЖД в 2017 году выросли на 2,5 % 15.01.2018, 19:460 Депутатский мандат Валентина Каленского может получить директор Локнянской школы искусств Алексей Блинов 15.01.2018, 19:250 10 фактов правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя выявили псковские полицейские в рамках операции «Букет»
15.01.2018, 19:070 Рособрнадзор напоминает о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2018 15.01.2018, 18:520 Новогодние желания еще 30 ребят исполнили Псковский Детский фонд и благотворители 15.01.2018, 18:371 3 незаконных орудия лова и 2 транспортных средства изъяли инспектора рыбоохраны у браконьеров в Псковской области 15.01.2018, 18:2417 Главврач Псковской городской поликлиники, член регионального штаба ОНФ Галина Неваленная стала доверенным лицом Путина
15.01.2018, 18:160 В день образования Следственного комитета РФ в следственном управлении по Псковской области прошло торжественное собрание 15.01.2018, 18:092 Псковичей ждет морозный вторник 15.01.2018, 18:010 Глава Пскова Иван Цецерский поздравил представителей СМИ с Днем печати 15.01.2018, 17:453 Интерактив: паркуюсь, как…
15.01.2018, 17:424 В Псковской области обсуждали, как минимизировать «бытовую» коррупцию 15.01.2018, 17:3310 Михаил Ведерников призвал не политизировать юбилей образования Рабоче-крестьянской Красной Армии 15.01.2018, 17:2916 «Сталина на них нет!» 15.01.2018, 17:210 Минстрой оценивает нынешний отопительный сезон как стабильный
15.01.2018, 17:095 Турчак предложил предварительно обсуждать резонансные проекты на площадке «Единой России» 15.01.2018, 17:081 Шефство над памятным знаком на месте боев Красной Армии в Черехе предлагается взять учащимся 16-й школы  15.01.2018, 16:551 В год 100-летия РККА Михаил Ведерников предлагает провести в Псковской области форум блогеров и форум добровольцев 15.01.2018, 16:514 20-летнюю воровку, укравшую из магазина одежду и парфюм, задержали росгвардейцы в Пскове
15.01.2018, 16:413 Преподаватель Псковского колледжа искусств Виктор Иванов выступил с концертами в двух сибирских городах 15.01.2018, 16:310 Центральные научно-реставрационные проектные мастерские займутся созданием проекта по сохранению мелетовской церкви 15.01.2018, 16:290 По решению врио губернатора отделение ранней помощи «Лим-по-по» получит средства на ремонт помещений 15.01.2018, 16:060 Белый KIA Rio угнали в Невеле
15.01.2018, 16:0211 Устроить референдум и дежурить у поворота на мусорный полигон пообещали порховичи 15.01.2018, 15:580 Более 60 самбистов собрал в Великих Луках Всероссийский турнир памяти Александра Матросова 15.01.2018, 15:510 Из-за оледенения некоторые объекты Изборской крепости могут быть закрыты для посещения 15.01.2018, 15:470 Минтруд предлагает не облагать налогами ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка
15.01.2018, 15:4712 В Псковской области останется только два полигона ТБО, один из них - в Псковском районе 15.01.2018, 15:432 Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать Единый портал госуслуг 15.01.2018, 15:399 Меры безопасности могут усилить в российских школах из-за поножовщины в Перми 15.01.2018, 15:383 Следом за мной из Пскова не идут мусоровозы - Александр Кузнецов порховичам
15.01.2018, 15:340 Великолукские баскетболистки стали вторыми на открытом чемпионате в Смоленске 15.01.2018, 15:231 Бьорндален не поедет на Зимнюю Олимпиаду - 2018 15.01.2018, 15:203 Виктор Остренко призвал школьников Печорского района «стать заметнее» 15.01.2018, 15:182 Полигон в Порховском районе будет законсервирован через 2-3 года, рассчитывает вице-губернатор Кузнецов
15.01.2018, 15:121 Премьера фильма-победителя Каннского кинофестиваля-2017 состоится 24 января в Пскове 15.01.2018, 15:081 Жителям Псковской области напоминают правила безопасного пользования газовыми приборами 15.01.2018, 14:520 С 27 января обновленный каток на улице Рабочей в Великих Луках будет готов принимать гостей 15.01.2018, 14:519 Зал администрации Порховского района не вместил всех желающих обсуждать вопрос по выводу ТБО из Пскова
15.01.2018, 14:463 Дом культуры открылся в деревне Крупп Печорского района после реконструкции 15.01.2018, 14:041 Великолукский приют «Милый» за год смог устроить в семьи 120 собак и 180 кошек 15.01.2018, 13:5425 Плющенко предложил снизить зарплаты российских футболистов до 30 тысяч рублей 15.01.2018, 13:461 170 человек предупреждено об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер
15.01.2018, 13:390 Глава Минтруда сообщает о перечислении регионам первых средств на выплаты при рождении первого ребенка 15.01.2018, 13:364 Опубликован годовой рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Псковской области 15.01.2018, 13:235 Псковичей приглашают на открытие инсталляции «Объятие Родины» 15.01.2018, 13:103 Более 25 млн рублей направят власти Псковской области на развитие сельхозкооперации
15.01.2018, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 15.01.2018, 12:490 Благотворительный мастер-класс в поддержку Лилианы Пирожковой провел в Великих Луках чемпион мира по тайскому боксу Алексей Близнев 15.01.2018, 12:481 В Пскове приступили к демонтажу новогоднего убранства 15.01.2018, 12:440 О мифах и легендах фитнеса расскажут на семинаре в «С-Фитнес»
15.01.2018, 12:414 Два собственника оштрафованы псковским Росреестром за самовольный захват земельных участков 15.01.2018, 12:371 В Пскове установлен факт продажи алкоголя подростку 15.01.2018, 12:374 Трудовой договор с главврачом Великолукской межрайонной больницы Игорем Залепой прекращен с 15 января 15.01.2018, 12:201 Великолучанина подозревают в краже велосипеда у сына
15.01.2018, 12:072 «Единая Россия» утвердила открытую модель предварительного голосования в населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человек 15.01.2018, 12:0111 Опубликована афиша спектаклей юбилейного Пушкинского театрального фестиваля 15.01.2018, 11:581 В Пскове состоялся концерт VI Рождественского фестиваля 15.01.2018, 11:496 Президиум Генсовета «Единой России» утвердил план первоочередных действий партии на ближайший период
15.01.2018, 11:432 Погода на Крещение в Псковской области будет «морозно красивой» 15.01.2018, 11:380 Изменениям в законодательстве и городским проблемам будет посвящен новый выпуск «Постскриптума» 15.01.2018, 11:319 В управлении образования Пскова подвели итоги 2017 года 15.01.2018, 11:232 Псковичи присоединились к творческому конкурсу «Сталинград. Судьба человека»
15.01.2018, 11:115 Путин распорядился продлить программу «Доступная среда» до 2025 года 15.01.2018, 10:579 87,5 тысяч подписей собрали за выдвижение Григория Явлинского 15.01.2018, 10:450 Сосед незаконно снял с карты великолучанина 38 тысяч рублей 15.01.2018, 10:350 Более 63 тыс. заявлений приняла в 2017 году псковская Кадастровая палата
15.01.2018, 10:220 Аппарат полпреда президента в СЗФО продлил новогодние каникулы детям из Псковской области 15.01.2018, 10:050 У великолучанки в общежитии украли мобильный телефон 15.01.2018, 10:021 Россияне подадут иски к Apple из-за замедления работы iPhone 15.01.2018, 10:004 Бойцовский клуб
15.01.2018, 09:551 В Великих Луках обокрали 12-летнего подростка 15.01.2018, 09:540 За минувшие выходные три пожара в Псковской области произошли из-за неправильной эксплуатации печей 15.01.2018, 09:461 Крупнейшие криптовалюты упали в цене 15.01.2018, 09:450 Художественная выставка «От Кремля до Рейхстага» откроется в Великих Луках 16 января
© Псковская Лента Новостей, 2000-2017

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 18-летнего возраста

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+
8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru