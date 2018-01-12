Культура

На «Зимний концерт» приглашают псковичей детские объединения Дома детства и юношества «Радуга»

Детские объединения Дома детства и юношества «Радуга» приглашают псковичей на «Зимний концерт», который состоится 18 января в Доме детского творчества Пскова (ул. Кузнецкая, 33). Начало в 17.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей Доме детства и юношества, в программу концерта включены вокальные и танцевальные номера.

«Всех желающих мы с удовольствием приглашаем на концерт и на занятия к нам», - отметили в учреждении.

Подробная информация по телефону 29-81-51 – Майя Семенова, заместитель директора ПОДДЮ «Радуга».