Культура

Зимняя сессия школы «Камертон» прошла в Псковском колледже искусств

Зимняя сессия областной музыкальной школы для одаренных детей «Камертон» состоялась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в дни школьных каникул.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, по ежегодной традиции юные музыканты из Пскова и области приехали в колледж искусств на вторую в учебном году сессию. Первая сессия школы «Камертон» успешно прошла в начале ноября, а заключительная соберёт учащихся в марте. Насыщенный учебный график состоял из занятий с преподавателями по специальным дисциплинам (фортепиано, оркестровые струнные, духовые инструменты, инструменты народного оркестра, вокал), а также сольфеджио и музыкальной литературе.

Не остались ребята и без новых слуховых впечатлений. На творческом вечере члена Союза композиторов России Татьяной Лаптевой они познакомились с современным музыкальным воплощением стихотворений Пушкина. Большое впечатление произвело на учащихся школы «Камертон» посещение концерта симфонического оркестра Псковской областной филармонии, дирижеры - Эдуарда Банько (Псков) и Иван Столбов (Санкт-Петербург), а также выступление Валерии Стенькиной (сопрано, Санкт-Петербург, Мариинский театр).

Напомним, что в числе учащихся школы «Камертон» - молодые талантливые музыканты, победители международных, межрегиональных и областных конкурсов, обладатели премии Государственного комитета Псковской области по культуре «Юные дарования Псковщины», премии по поддержке талантливой молодежи Государственного управления образования, активные участники региональных концертов и фестивалей.