Культура

Фотовыставка «Улицы моих Великих Лук» открылась в Центре эстетического воспитания

15 января в Центре эстетического воспитания открылась фотовыставка «Улицы моих Великих Лук», приуроченная к юбилейной дате: 75-летию со дня освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, открытие было по-настоящему творческим: кроме фотоискусства гостей выставки ждала классическая музыка и поэзия.

На самой же выставке было представлено более 60 работ десяти фотографов города. Например, в серии фотографий «Старинный город» Александр Шариков продемонстрировал, какой город был в довоенное время и какой он сейчас.

В остальных работах, представленных на выставке, отражены улицы современного города, памятники, парки, старинные и современные здания, а также горожане. Все фотоработы прошли конкурсный отбор профессионального жюри, в состав которого вошли ведущие фотографы и художники Великих Лук. Фотовыставка «Улицы моих Великих Лук» стала хорошим подарком к юбилейной дате для великолучан самого разного возраста.