Культура

Союз композиторов России объявил конкурс для детей

Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России» объявляет о проведении Всероссийского конкурса юных композиторов и музыкальных журналистов им. Николая Карловича Метнера «Музыкальное творчество: создание и познание». Конкурс проводится при участии Российского музыкального союза и Детской музыкальной школы № 66 г. Москвы, сообщает пресс-служба Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России».

«Конкурс для юных композиторов и музыкальных журналистов – важный шаг в воспитании молодого поколения в русле творческого, созидательного отношения к жизни, – поделился своим мнением о конкурсе Председатель Совета Союза композиторов России Алексей Рыбников. – Мы задаем высокую профессиональную планку для тех, кто посвятит себя профессиям композитора или музыкального журналиста, закладываем основу нашей будущей культуры».

Кроме главных номинаций - «Композиторское творчество» и «Музыкальная журналистика» – в конкурсе впервые заявлено направление «Творческая лаборатория», где юные музыканты попробуют свои силы в самых разнообразных формах творчества: аранжировке, стилизации, сочинении «музыки фона» и даже мастерской музыкальных инструментов.

Конкурс состоит из двух этапов. После заочного тура, который состоится в марте 2018 года, с 1 по 2 апреля 2018 года в Москве состоится очный этап. Участники попробуют свои силы в решении творческих задач в онлайн-формате.

Важной составляющей мероприятия станут образовательные мастер-классы для участников и творческие встречи с выдающимися российскими композиторами и музыковедами. Победителей ждут денежные призы, подарки от партнеров конкурса, посещение концерта и обзорная экскурсия по Москве.

«Считаю проведение Всероссийского конкурса юных композиторов и музыкальных журналистов имени Н. К. Метнера весьма своевременным и полезным для воспитания подрастающего поколения, - напутствовал конкурсантов народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Евгений Крылатов. - Подобные мероприятия способствуют творческому развитию детей, становятся важной вехой в их жизни, оказывая влияние на выбор профессионального пути в будущем. Желаю всем участникам удачи и надеюсь, что конкурс станет для них увлекательным творческим приключением».

Сайт конкурса: www.medtnercompetition.ru.

Прием заявок до 28 февраля 2018 года: form@medtnercompetition.ru или с помощью онлайн-регистрации на сайте.