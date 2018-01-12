Культура

Номинация «Памятники Древнего Пскова» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО может претерпеть изменения

Номинация «Памятники Древнего Пскова» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО может претерпеть изменения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании рабочей группы при государственном комитете по охране объектов культурного наследия по продвижению номинации «Памятники Древнего Пскова» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО сообщила председатель комитета Елена Яковлева.

Она отметила, что сегодня проходит первое рабочее заседание рабочей группы по продвижению номинации «Памятники Древнего Пскова» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Минкультуры РФ сегодня готовит к отправке номинацию, собран большой объем информации, которая обосновывают универсальную и выдающуюся ценность памятников Пскова. В основе - псковская средневековая архитектурная школа. «На наш взгляд, эти объекты достойны всемирного признания», - убеждена Елена Яковлева.

У попадания псковских объектов в Список наследия ЮНЕСКО непростой путь. По словам Елены Яковлевой, Псков в этом вопросе не одинок, многие объекты идут таким длительным и сложным путем.

Псков предлагает включить в список 18 объектов культурного наследия. Номинация состоит из трех компонентов - объекты оборонного, религиозного и гражданского зодчества. К последним относятся два памятника - Поганкины и Приказная палаты Псковского кремля.

К оборонным относятся Покровская и Гремячая башни с остатками нижних решеток, к религиозным - 14 храмов, в составе которых несколько соборов.

Территориально в номинации исторический центр города и Снетогорский монастырь.

19 января в комитете состоится публичный отчет всех ответственных структур о проделанной работе. Сегодня пользователи объектов определяют уполномоченных лиц, которые займутся продвижением этого вопроса.

«Включение псковских памятников в список ЮНЕСКО - это не конец большого пути, а только начало. Оно накладывает на нас серьезные обязательства в сфере развития реставрации и туризма», - подчеркнула Елена Яковлева.

Пскову, подчеркнула начальник комитета, предстоит еще большая работа в данном направлении. Не исключено, что номинация претерпит изменения. Например, в названии или уменьшении объектов. Сейчас, убеждена Елена Яковлева, Пскову непросто бороться за попадание в этот список, поскольку подобные памятники в списке уже есть - объекты Великого Новгорода.