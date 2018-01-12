Культура

Пскову предстоит доказать выдающуюся универсальную ценность своих памятников

Пскову предстоит доказать выдающуюся универсальную ценность памятников для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании рабочей группы при Государственном комитете по охране объектов культурного наследия по продвижению номинации «Памятники Древнего Пскова» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО сообщила председатель комитета Елена Яковлева.

«Выдающаяся универсальная ценность» - это утвержденное в ЮНЕСКО понятие, псковским памятникам придется доказать соответствие ему. «Например, ценность Египетских пирамид понимают все», - добавила Елена Яковлева.

Псковским памятникам для включения в Список нужно соответствовать хотя бы двум из шести критериев: являться произведением творческого гения человека; отражать важность взаимосвязи человеческих ценностей, существующих в течение определенного периода времени или в пределах определенной культурной области, и развития архитектуры или технологии, монументального искусства, градостроительства или ландшафтного планирования; являться уникальным или, по меньшей мере, исключительным свидетельством культурной традиции или цивилизации, существующей или исчезнувшей; представлять собой выдающийся образец типа строения, архитектурного или технологического ансамбля или ландшафта, иллюстрирующего важный этап (этапы) в истории человечества; представлять собой выдающийся образец традиционного человеческого поселения, землепользования или использования моря, характерного для той или иной культуры (или культур), взаимодействия между человеком и природной средой, в особенности, если существует опасность разрушения под воздействием необратимых изменений; быть непосредственно или значимо связанным с событиями или традициями, идеями или верованиями, произведениями литературы и искусства, представляющими собой выдающееся мировое достояние.

«Это непросто», - добавила начальник комитета.

Государство, чьи памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, отметила она, принимает на себя обязательства в отношении памятников, в том числе финансовые.

Напомним, в номинацию «Памятники Древнего Пскова» включены 18 объектов культурного наследия. Номинация состоит из трех компонентов - объекты оборонного, религиозного и гражданского зодчества. К последним относятся два памятника - Поганкины и Приказная палаты Псковского кремля.

К оборонным относятся Покровская и Гремячая башни с остатками нижних решеток, к религиозным - 14 храмов, в составе которых несколько соборов.

Территориально в номинации исторический центр Пскова и Снетогорский монастырь.