Культура

«Последняя статья журналиста» из Пскова выйдет на НТВ

22 января на телеканале НТВ состоится премьера сериала «Последняя статься журналиста». Главную роль в остросюжетной картине исполнил звезда сериалов «Невский, «Ленинград 46» и «Казнить нельзя помиловать» Дмитрий Паламарчук.

СССР. Начало восьмидесятых. Молодой корреспондент «Псковской правды» Олег Верховцев (Дмитрий Паламарчук) пишет только о том, что видел своими глазами. Идею написать репортаж из камеры смертников, куда журналисту попасть невозможно, он воспринимает с восторгом, поэтому уговаривает своих высокопоставленных друзей посадить его по ложному обвинению, а после выполнения задачи вытащить. Неожиданные события вносят свои коррективы в первоначальный замысел Олега и, чудом избегая расстрела, он попадает в тюрьму на пятнадцать лет. В его невиновность не верит даже любимая жена Полина (Агния Дитковските).

Выйти на свободу главному герою удаётся только в середине девяностых. Олег видит, как изменилась страна, как изменились люди – ему кажется, что он попал в какую-то другую реальность, к которой он никак не может привыкнуть. Но бывшему журналисту очень важно вернуть своё честное имя и выяснить почему его предали близкие люди.

«Меня в сценарии больше всего заинтересовала сложность роли. Перспектива сыграть героя, проходящего через огромное количество, как физических, так и духовных испытаний, пугала меня, и одновременно привлекала. Много сцен происходило в карцере. А это значит: четыре стены, камера и я. Я просил нашего режиссёра Виктора (Татарский) помогать мне всеми возможными способами, но сами понимаете, в таком узком пространстве не разойдёшься, так что приходилось придумывать каждую сцену подробнейшим образом. Не буду скрывать, в какой-то момент я думал о том, чтобы отказаться от роли. Но в конце концов решил принять этот вызов», - рассказал о своей роли Дмитрий Паламарчук.

Съёмки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Пскове. На время работы старые помещения петербургского хлебозавода превратились в стены тюрьмы, Институт картографии перевоплотился в редакцию «Псковской правды», а Дворец Культуры Железнодорожников перестроили в помещение суда. На время съёмок Университетская набережная была перекрыта на несколько дней. Для точного воссоздания эпохи, реквизиторы обратились к коллекционерам старинных автомобилей, а костюмы и предметы быта были собраны в антикварных лавках и винтажных магазинах.

Увидеть премьеру сериала зрители смогут с 22 января в 21.40 на НТВ