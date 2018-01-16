Культура

В Пскове состоялся юбилейный концерт ансамбля эстрадной музыки «Элегия»

В детской музыкальной школе №2 им. М.П. Мусорского состоялся юбилейный вечер-концерт ансамбля эстрадной музыки «Элегия», посвященный 25-летию со дня образования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, поздравить коллектив с юбилеем пришли представители городских властей и общественности Пскова, постоянные слушатели и давние поклонники.

Гостей поприветствовал создатель, художественный руководитель ансамбля «Элегия», заслуженный работник культуры РФ, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Юрий Наконечный поприветствовал гостей. «Мы работали из года в год, делали программы, радовали наших дорогих псковичей, исполняли русские романсы. Музыканты ансамбля - это, прежде всего, музыканты, которые одержимы идеей пропаганды нашего исконно русского жанра – романса», - отметил Юрий Наконечный и вспомнил поименно тех, кто выступал в «Элегии» в прошлые годы.

От имени главы муниципалитета юбиляров поздравил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. «Ансамбль русской эстрадной музыки «Элегия» стал популярным коллективом и получил признание не только среди любителей музыки, но и среди профессионалов. Талантливые музыканты покоряют псковичей своим исполнительским мастерством. Каждое городское мероприятие с участием ансамбля становится ярким и незабываемым», - подчеркнул он, пожелал коллективу новых открытий и вручил художественному руководителю «Элегия» Юрию Наконечному Почетную грамоту главы города.

Настоятель храма Александра Невского отец Олег Тэор с благодарностью вспомнил проведение в городе первых Александро-Невских чтений, одним из инициаторов которых является Юрий Наконечный.

Начальник управления культуры администрации города Юрий Мартынов, поздравляя, вручил Юрию Наконечному Почетную грамоту управления культуры.

С поздравлением к коллективу обратился также директор детской художественной школы Олег Цветков. Руководитель городского парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина Евгений Шелемба пожелал артистам творческого долголетия.

Теплые слова прозвучали также от поклонников коллектива.

Подарком для всех стал большой концерт. Более двух часов длилась праздничная программа, наполненная разнообразными и яркими номерами. Коллектив исполнил русские городские романсы в ритме танго, фокстрота. Мелодии разнообразных жанров и стилей вызывали у публики признательные и продолжительные овации. Провел концерт заслуженный артист России Сергей Попков.

Добавим, за 25 лет ансамбль русской эстрадной музыки «Элегия» стал популярным коллективом и получил заслуженное признание. За эти годы дано более 200 концертов в Пскове, городах Псковской области и России, в прибалтийских странах. В репертуаре - более 200 произведений.