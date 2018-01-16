Культура

В Псковском колледже искусств подведены итоги Новогоднего проекта-2018

В Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова подведены итоги «Новогоднего проекта - 2018».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, студенты колледжа искусств провели более 60 Новогодних интерактивных игровых программ для детей и взрослых. В них приняло участие более 1000 зрителей.

Авторы и исполнители новогодних игровых программ и театрализованных представлений – студенты 1-го и 3-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» (руководители Раиса Шалухина и Снежана Власова), студенты 2-го и 4-го курса специализации «Театральное творчество» (руководители Людмила Масленникова и Владислав Семёнов).

Творческие группы выступили перед различными зрительскими аудиториями: в общеобразовательных и коррекционных школах г. Пскова и Псковского района, библиотеках, Приказной палате, детской областной больнице, областном Центре семьи (отдел социальной реабилитации), Бобровском доме-интернате, в Доме инвалидов (д. Лещихино Палкинского района), Производственных интеграционных мастерских им. В.П. Шмитца, Детской художественной школе, Псковской детском доме, областном Доме детства и юношества «Радуга», Управлении внутренних дел г. Пскова и др.

Многие организации являются постоянными социальными партнёрам колледжа искусств и ежегодно приглашают творческие группы на свои новогодние мероприятия.

Так, творческое объединение «Дебют», основу которого сегодня составляют студенты 1-го курса специальности «Социально-культурная деятельность», под руководством Снежаны Власовой уже на протяжении 11 лет организует благотворительные ёлки в детской областной больнице. В этом году новогодние программы «Дебюта» увидели около 200 пациентов пяти отделений – травматологии, хирургии, терапии, неврологии и лор-отделения.

Ежегодно студенты под руководством Владислава Семёнова отправляются в «Новогоднее турне» с участниками творческих коллективов областного Дома детства и юношества «Радуга». В последние дни уходящего года маленьким зрителям была представлена «История про то, как под новый год премудрые гости Лукерью в иностранное турне сватали» - новогодний игровой сказ о псковской боярыне-государыне Бабине-Бабовне, её верных слугах, да дурной дочке Лукерье Гороховне.

Много лет студенческая бригада под руководством Раисы Шалухиной выступает перед детьми сотрудников Управления внутренних дел, а также проводит Новогодние ёлки в самом колледже искусств. В этом году юные зрители принимали участие в интерактивной программе «Новогоднее происшествие с псом Гошей», которая является дипломной режиссёрской работой студентки 3-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» Анны Реница.

Шестой год студенческий театральный коллектив «Набат-5» под руководством Людмилы Масленниковой радует малышей в Приказной палате и Бобровском доме-интернате. Они с удовольствием водят хороводы, и, конечно, искренне радуются встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Новогодние и Рождественские песни в исполнении эстрадных и академических вокалистов колледжа создали праздничное настроение сотрудникам и воспитанникам Псковских интеграционных мастерских для инвалидов им. В.П. Шмитца, медицинскому персоналу Псковской городской поликлиники и хосписа св. Марфы-Марии.

Добавим, что Новогодний проект колледжа искусств окончательно завершится лишь в конце января. Творческое объединение «Дебют» покажет 23 и 24 января в Центре деловой информации, с которым сотрудничает уже четвёртый год, программу «Как Маша путешествовала по новогодней планете». В качестве зрителей на праздник приглашены победители конкурса новогодних рисунков и поделок среди групп детских садов г. Пскова «Сладость всем на радость!».